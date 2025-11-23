گەننادي گولوۆكين World Boxing فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلاندى
ريم. KAZINFORM - ول حالىقارالىق سپورت فەدەراتسياسىن باسقارعان العاشقى قازاقستاندىق اتاندى.
داۋىس بەرۋ ناتيجەسىندە شەشىم ءبىراۋىزدان قابىلداندى. كونگرەسكە الەمنىڭ 58 فەدەراتسياسى قاتىستى.
ونىڭ وكىلەتتىك مەرزىمى 3 جىلعا سوزىلادى. ياعني، لوس-اندجەلەس وليمپياداسىنا دەيىن جالعاسادى.
سايلاۋدان كەيىن ءسوز سويلەگەن گەنناديي گولوۆكين بوريس ۆان دەر ۆورست مىرزاعا، اتقارۋشى كەڭەسكە جانە World Boxing ۇيىمىنىڭ بارلىق مۇشەلەرىنە العىسىن ءبىلدىردى.
- World Boxing پرەزيدەنتى رەتىندە سىزدەردىڭ الدارىڭىزدا تۇرۋ - مەن ءۇشىن زور مارتەبە ءارى قۋانىش. مەن ادال ءارى جاۋاپكەرشىلىكپەن قىزمەت ەتەمىن. ءبىراق بۇل - تەك باستاماسى. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز ايقىن: بوكستى دامىتۋ جولىندا قىزمەت ەتۋ؛ ح و ك-تىڭ سەنىمىن تولىق قالپىنا كەلتىرۋ؛ سپورتشىلارىمىزدى بريسبەن وليمپياداسىنا جانە ودان كەيىنگى ويىندارعا قاتىستىرۋ، - دەدى گەننادي گولوۆكين.
سونىمەن قاتار GGG ءاربىر بوكسشىنىڭ تازا ءارى قاۋىپسىز سپورتتا ءوسىپ، دامىعانىن قالايتىنىن ايتتى.
- ءبىز بىرىككەن كەزدە World Boxing - ءبىر تۇتاس وتباسى سياقتى العا جىلجيدى. ءبىز سوزبەن ەمەس، ىسپەن وليمپيادالىق قاۋىمداستىققا سەنىم ۇيالاتاتىن فەدەراتسيا ەكەنىمىزدى دالەلدەيمىز. ءبىز تاۋەلسىز بولامىز، ءبىراق وليمپيادالىق قۇندىلىقتاردى قۇرمەتتەيمىز. ءبىز ادالدىق، تەڭدىك جانە سپورتشىلاردى قورعاۋ جولىندا جۇمىس ىستەيمىز. بىرگە سەنىمدى كۇشەيتەيىك، سپورتشىلارىمىزعا قىزمەت ەتەيىك، وليمپيادا ويىندارىنداعى زاڭدى ورنىمىزدى يەلەنەيىك، - دەدى گولوۆكين.
بۇگىن، 23-قاراشادا يتاليا استاناسى ريمدە حالىقارالىق بوكس كونگرەسى ۇيىمداستىرىلدى.
بۇل شارا الەمدىك بوكس ءۇشىن اسا ماڭىزدى، سەبەبى كۇن تارتىبىندە حالىقارالىق World Boxing فەدەراتسياسى جۇمىسىنىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرىنىڭ ءبىرى - ۇيىم پرەزيدەنتىن سايلاۋ تۇردى.
ۋاكىلەتتى ورگان 2025 -جىلدىڭ قازان ايىندا ۇسىنىلعان بارلىق ءوتىنىشتى قاراستىرىپ، تەك كوميسسيا بەكىتكەن ۇمىتكەرلەردى سايلاۋعا قاتىسۋعا رۇقسات بەردى.
قازاقستاننىڭ ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى، اڭىزعا اينالعان بوكسشى گەننادي گولوۆكين ۇمىتكەرلەردىڭ ءبىرى رەتىندە تاڭدالعان ەدى.
وسىعان دەيىن گەننادي گولوۆكين سايلاۋ الدىندا ءوزىنىڭ الداعى جۇمىسىنىڭ نەگىزگى 4 باعىتىن اتادى.