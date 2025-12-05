ەسىرتكىگە قارسى كۇرەس جونىندەگى ورتالىق ازيا ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ كەڭسەسى استاناعا كوشىرىلمەك
سامارقاند. KAZINFORM - ەسىرتكىگە قارسى كۇرەس جونىندەگى ورتالىق ازيا وڭىرلىك اقپاراتتىق ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ كەڭسەسى الماتىدان استاناعا كوشىرىلۋى مۇمكىن.
مۇنى سامارقاندتا ءوتىپ جاتقان وتىرىستا اتالعان ورتالىقتىڭ ديرەكتورى ماحمۋد حاميدوۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- ءبىز قازاقستاننىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارىمەن بىرلەسىپ، ورتالىعىمىزدى استانا قالاسىنا كوشىرۋ مۇمكىندىگىن پىسىقتاپ جاتىرمىز. بۇل قالادا بارلىق مەملەكەتتىك ورگاندار، حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ كەڭسەسى، ەلشىلىكتەر ورنالاسقان. سونداي- اق، استانادا ماڭىزدى حالىقارالىق ءىس- شارالاردىڭ جۇيەلى ۇيىمداستىرىلىپ تۇراتىنىن ەسكەرە وتىرىپ، ءبىز ەلورداعا كوشۋ وتە ورىندى شەشىم دەپ سانايمىز، - دەدى ماحمۋد حاميدوۆ.
بۇعان قوسا، سپيكەر ورتالىق شەڭبەرىندە سەرىكتەستىكتى تەرەڭدەتۋ مىندەتتەرىنە توقتالدى. ونىڭ سوزىنشە، ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋداعى قازاقستاننىڭ ءرولى اسا ماڭىزدى.
- ورتالىق قىزمەتىن جەتىلدىرۋ ماقساتىندا تسيفرلىق تەحنولوگيالاردى، جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن جانە دەرەكتەر بازاسىن ينتەگراتسيالاۋ ارقىلى تالداۋ جۇمىسىن جانداندىرۋعا نيەتتىمىز. قازىرگى ۋاقىتتا ءبىز بۇل باعىتتا قازاقستاننىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ اكادەمياسى جانە باس پروكۋراتۋراسىمەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتىپ جاتىرمىز، - دەپ توقتالدى م. حاميدوۆ.
سونىمەن قاتار، سپيكەر ورتالىقتىڭ تيىمدىلىگى مەن الەۋەتىن ارتتىرۋ ماڭىزدى ەكەنىن باسا ايتتى. تيىسىنشە، تاياۋدا قىتاي، يران، موڭعوليا، ءۇندىستان، تۇركيا سياقتى سەرىكتەستەردىڭ ەسىرتكىگە قارسى كۇرەس جونىندەگى ورتالىق ازيا وڭىرلىك اقپاراتتىق ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنا وكىلەتتى مۇشە رەتىندە قوسىلۋى ىقتيمال.
ايتا كەتەيىك، اتالعان ورتالىققا قازىرگى ۋاقىتتا 7 مەملەكەت - قازاقستان، وزبەكستان، ازەربايجان، رەسەي، تۇرىكمەنستان، تاجىكستان جانە قىرعىزستان مۇشە.
ەسكە سالساق، وسى ءىس-شارا بارىسىندا بايانداما جاساعان وزبەكستان قاۋىپسىزدىك كەڭەسى حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى باحودير تاشماتوۆ ورتالىق ازيا ارقىلى جىلىنا 90 تونناعا جۋىق گەروين وتەتىنىن مالىمدەدى.