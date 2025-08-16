گەننادي گولوۆكين رينگتەگى سوڭعى ايقاسىن وتكىزۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - Sports Illustrated ساراپشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، 43 جاستاعى گەننادي گولوۆكين 2022-جىلدان بەرى رينگكە شىقپاعان.
اتى اڭىزعا اينالعان قازاقستاندىق بوكسشى گەننادي «GGG» گولوۆكيننىڭ (42-2-1، 37 KO) مانسابىنداعى سوڭعى جەكپە-جەگىندە كىممەن جۇدىرىقتاسۋى مۇمكىن ەكەنى انىقتالدى.
جاقىندا 2004-جىلعى وليمپيادا چەمپيونى، بۇرىنعى WBA ،WBC جانە The Ring بەلبەۋلەرىنىڭ يەسى، امەريكالىق اندرە ۋورد (32-0، 16 KO) رينگكە قايتا ورالاتىنىن مالىمدەدى. وسى جاڭالىقتان سوڭ ايگىلى Sports Illustrated جۋرنالى وعان ءۇش ىقتيمال قارسىلاس ۇسىندى، سولاردىڭ العاشقىسى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ تۋماسى گەننادي گولوۆكين.
«بۇل ايقاس باياعىدا-اق وتەدى دەپ بولجانعان ەدى. 2015-جىلى قوس تاراپ كەزدەسۋ وتكىزۋگە جاقىن بولعان. الايدا Roc Nation Sports دەرەگىنشە، گولوۆكيننىڭ كومانداسى كەلىسىمشارتتان باس تارتقان. سول كەزدە قازاقستاندىقتىڭ ورتا سالماقتا داۆيد لەمەگە قارسى بىرىكتىرۋ جەكپە-جەگى جوسپارلانىپ قويعان ەدى»، - دەپ جازادى باسىلىم.
Sports Illustrated ساراپشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، 43 جاستاعى گولوۆكين 2022-جىلدان بەرى رينگكە شىقپاعان. سول جىلى ول ساۋل «كانەلو» الۆارەسپەن ەكىنشى ورتا سالماقتا ابسوليۋتتى الەم چەمپيونى اتاعى ءۇشىن جۇدىرىقتاسىپ، جەڭىلىس تاپقان ەدى.
«گولوۆكين مانسابىن كانەلومەن تريلوگياداعى جەڭىلىسپەن اياقتاعىسى كەلمەيتىن شىعار دەپ ويلايمىز. سوندىقتان سوڭعى جەكپە-جەگىن وتكىزەدى دەگەن بولجام بار. ال ۋوردپەن ايقاس تايسون مەن روي دجونس كەزدەسۋىن ەسكە تۇسىرەتىن وقيعا بولار ەدى»، - دەپ جازادى جۋرنال.
سونىمەن قاتار ۋوردتىڭ ىقتيمال قارسىلاستارى رەتىندە 43 جاستاعى بريتانيالىق توني بەليۋ (30-3-1، 20 KO) مەن اتىشۋلى امەريكالىق بلوگەر-بوكسشى دجەيك پول (12-1، 7 KO) دا اتالدى.