گەننادي گولوۆكين رەسەي وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ توراعاسىمەن كەزدەستى
استانا. قازاقپارات - 46-ازيا وليمپيادالىق كەڭەسىنىڭ باس اسسامبلەياسى اياسىندا قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى جانە World Boxing حالىقارالىق فەدەراتسياسىنىڭ باسشىسى گەننادي گولوۆكين مەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ سپورت ءمينيسترى، رەسەي وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ميحايل دەگتياريەۆتىڭ كەزدەسۋى ءوتتى.
كەزدەسۋگە سونداي-اق رەسەي وليمپيادالىق كوميتەتى مەن رەسەي فەدەراتسياسى سپورت مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، تاراپتار قازىرگى حالىقارالىق سپورت كۇن تارتىبىنە قاتىستى ءبىرقاتار ماسەلەنى جانە ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتەردىڭ حالىقارالىق الاڭدارداعى ءوزارا ءىس-قيمىلىن تالقىلادى. اڭگىمە بارىسىندا جۇزىگە اسىرۋ تەتىكتەرى، حالىقارالىق باستامالارعا قاتىسۋ تاجىريبەسى، سونداي-اق، وليمپيادالىق قوزعالىستىڭ تۇراقتى دامۋى ءۇشىن سپورت ۇيىمدارى اراسىنداعى تىكەلەي ديالوگتىڭ ماڭىزى ءسوز بولدى.
جاستار سپورتىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ، باسقارۋ جانە ۇيىمداستىرۋدا تاجىريبە الماسۋ ماسەلەلەرى، سونىڭ ىشىندە قولدانىستاعى رەگلامەنتتەر اياسىندا حالىقارالىق سپورت ۇيىمدارىنىڭ ينستيتۋتسيونالدىق قىزمەتى تالقىلاندى.
رەسەي دەلەگاتسياسى قازاقستاندىق تاراپقا رەسەي وليمپيادالىق كوميتەتى سپورتشىلار كوميسسياسىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىنا جانە 2026 -جىلى وتەتىن جاس وليمپياداشىلاردىڭ IV حالىقارالىق فورۋمىنا (YOIF 2026) قاتىسۋعا شاقىرۋ جولدادى.
كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار تۇراقتى جۇمىس ديالوگىن جالعاستىرۋعا جانە ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن ماسەلەلەر بويىنشا سىندارلى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا نيەتتى ەكەنىن راستادى.
ايتا كەتەيىك، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ تاشكەنت قالاسىندا World Boxing حالىقارالىق فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكيندى قابىلدادى.