ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:25, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5

    گەننادي گولوۆكين قازاقستاندا جەكپە-جەك وتكىزگىسى كەلەتىنىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM - ورتا سالماقتاعى الەمنىڭ بۇرىنعى چەمپيونى گەننادي گولوۆكين (42-2-1، 37 KO) جەكپە-جەك وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.

    Головкин World Boxing ұйымының президенті лауазымына ресми түрде үміткер атанды
    Фото: ҰОК

    بۇل تۋرالى ول Asian Boxing ۋاقىتشا پرەزيدەنتى جانە تايلاند بوكس قاۋىمداستىعىنىڭ باسشىسى پيچاي چۋنحاۆادجيرامەن كەزدەسۋىندە ايتتى.

    گەننادي گولوۆكيننىڭ ايتۋىنشا، تاعى ءبىر جەكپە-جەك وتكىزۋدى ويلاپ ءجۇر، ول قازاقستانداعى قوشتاسۋ ايقاسى بولماق.

    «مۇمكىن قازاقستاندا تاعى ءبىر جەكپە-جەك وتكىزەرمىن»، - دەدى ول.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
