22:25, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5
گەننادي گولوۆكين قازاقستاندا جەكپە-جەك وتكىزگىسى كەلەتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ورتا سالماقتاعى الەمنىڭ بۇرىنعى چەمپيونى گەننادي گولوۆكين (42-2-1، 37 KO) جەكپە-جەك وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇل تۋرالى ول Asian Boxing ۋاقىتشا پرەزيدەنتى جانە تايلاند بوكس قاۋىمداستىعىنىڭ باسشىسى پيچاي چۋنحاۆادجيرامەن كەزدەسۋىندە ايتتى.
گەننادي گولوۆكيننىڭ ايتۋىنشا، تاعى ءبىر جەكپە-جەك وتكىزۋدى ويلاپ ءجۇر، ول قازاقستانداعى قوشتاسۋ ايقاسى بولماق.
«مۇمكىن قازاقستاندا تاعى ءبىر جەكپە-جەك وتكىزەرمىن»، - دەدى ول.