گەننادي گولوۆكين مەن كريشتيانۋ رونالدۋ ەر-ريادتا كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - ەكى سپورتشى ءبىر ءبىرىن جىلى قارسى الدى. «سەنى كورگەنىمە قۋانىشتىمىن، باۋىرىم»، دەپ گەننادي گولوۆكيندى كريشتيانۋ رونالدۋ قۇشاق جايا قارسى الدى.
World Boxing ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكين ۆيدەونى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالادى.
فۋتبولشى GGG- دەن مۇندا قانداي ماقساتپەن جۇرگەنىن جانە ءالى دە بوكسپەن اينالىسىپ ءجۇر مە دەپ سۇرادى.
گولوۆكين الداعى جىلى، مۇمكىن، ءبىر جەكپە-جەك وتكىزۋى ىقتيمال ەكەنىن ايتتى. 43 جاستاعى بوكسشى مانسابىن رەسمي تۇردە اياقتاعان جوق جانە ەگەر قىزىقتى ۇسىنىس تۇسسە، رينگكە قايتا ورالۋعا دايىن ەكەنىن بۇعان دەيىن دە مالىمدەگەن.
رونالدۋ قازاقستاندىق سپورتشىنى جاڭا جىلمەن قۇتتىقتاپ، وعان بار جاقسىلىقتى تىلەدى.
ەر-ريادتا سالماق دارەجەسىنە قاراماستان (P4P) بوكسشىلاردىڭ جەكپە-جەكتەرى ءوتىپ جاتىر، ال بۇكىل شوۋ «جاپونيا vs مەكسيكا» ستيلىندە ۇيىمداستىرىلعان. كەشە World Boxing پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكين جاپون بوكسشىسى ناويا ينوۋە (31-0، 27 KO) مەن مەكسيكالىق داۆيد پيكاسسو (32-0-1، 17 KO) اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى جەكپە-جەكتى تاماشالادى.
كريشتيانۋ رونالدۋ ساۋد ارابياسىنىڭ «ءال-ناسر» كلۋبىمەن كەلىسىمشارتىن 2027-جىلعا دەيىن ۇزارتتى جانە وسى كۇندەرى دە ەر-ريادتا ءجۇر.
ايتا كەتەلىك گەننادي گولوۆكين World Boxing فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلانعان ەدى.