گەننادي گولوۆكين دجەكي چانعا شاپان جاپتى
ميلان. KAZINFORM - ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى گەننادي گولوۆكين يتاليادا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارى اياسىندا دجەكي چانمەن كەزدەستى.
گەننادي گولوۆكين تانىمال اكتەرمەن اڭگىمەلەسىپ، قۇرمەت رەتىندە وعان قازاقتىڭ ۇلتتىق شاپانىن جاۋىپ، تاقيا سىيعا تارتتى.
- ءبىزدىڭ ءداۋىردىڭ اڭىزى - دجەكي چانمەن كەزدەسۋ، - دەپ جازدى گولوۆكين Instagram-داعى پاراقشاسىندا.
ايتا كەتەيىك، 71 جاستاعى دجەكي چان 2025 -جىلدىڭ 22-جەلتوقسانىندا يتاليانىڭ پومپەي قالاسىندا وتكەن ميلان-كورتينا-د'امپەسسو قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ الاۋ ەستافەتاسىنا قاتىسقان بولاتىن.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن امەريكالىق تانىمال رەپەر سنۋپ دوگ قازاقستاندىق مانەرلەپ سىرعاناۋشى، وليمپيادا چەمپيونى ميحايل شايدوروۆتى قۇتتىقتاپ، ونىمەن بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.
اۆتور
مۇحتار قاليموللا ۇلى