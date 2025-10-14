گەننادي گولوۆكين الەم چەمپيونى ايدوس سۇلتانعاليمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكين گرەك-ريم كۇرەسىنەن الەم چەمپيونى ايدوس سۇلتانعاليمەن كەزدەستى.
كوميتەت مالىمەتىنشە، كەزدەسۋ بارىسىندا ۇ و ك باسشىسى سپورتشىنى 2025-جىلى حورۆاتيانىڭ زاگرەب قالاسىندا وتكەن الەم چەمپيوناتىندا جەڭىپ العان التىن مەدالىمەن قۇتتىقتادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ايدوس سۇلتانعالي 60 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە توپ جارىپ، سوڭعى 26 جىلدا جانە XXI عاسىردا قازاقستاننىڭ گرەك-ريم كۇرەسىندەگى العاشقى التىن جۇلدەسىن ەل قورجىنىنا سالدى.
- ايدوس جوعارى شەبەرلىك پەن تاباندىلىق تانىتتى. ونىڭ جەڭىسى - كوپ جىلعى ەڭبەكتىڭ جانە ماقساتقا جۇيەلى تۇردە ۇمتىلۋدىڭ ناتيجەسى. بۇل جەتىستىك تەك گرەك-ريم كۇرەسى ءۇشىن عانا ەمەس، جالپى قازاق سپورتى ءۇشىن دە ۇلكەن ماڭىزعا يە. ەندى وسى قارقىندى ساقتاپ، لوس-اندجەلەستەگى وليمپيادا ويىندارىنا تىڭعىلىقتى دايىندىقتى جالعاستىرۋ قاجەت. ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەت ءوز تاراپىنان بارلىق قاجەتتى قولداۋدى كورسەتۋگە دايىن. ايدوسقا جاڭا وليمپيادالىق ماۋسىمدا ساتتىلىك پەن تابىس تىلەيمىن، - دەدى گەننادي گولوۆكين.
ايتا كەتەيىك، ايدوس سۇلتانعالي بۇعان دەيىن دە 2018 جانە 2022-جىلدارى الەم چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى اتانعان. سونداي-اق ونىڭ ەنشىسىندە قۇرلىق بىرىنشىلىگىندەگى جەڭىس تە بار.
پرەزيدەنت گرەك-ريم كۇرەسىنەن الەم چەمپيونى ايدوس سۇلتانعاليدى قۇتتىقتادى.
استانالىقتار كۇرەستەن الەم چەمپيونى ايدوس سۇلتانعاليدى كۇتىپ الدى.