نەمىستەردىڭ 45 پايىزى جاساندى ينتەللەكتتى قاۋىپ رەتىندە باعالايدى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيادا تۇرعىنداردىڭ جارتىسىنا جۋىعى جاساندى ينتەللەكت اسەرىنەن ءومىر ساپاسىنىڭ ناشارلاۋىن كۇتەدى، دەپ حابارلايدى DW.
گەرمانيا تۇرعىندارىنىڭ 45 پايىزى كەلەسى بەس جىلدا جاساندى ينتەللەكت (ج ي) قولدانىلۋىنان ءومىر ساپاسى ناشارلايدى دەپ ەسەپتەيدى، ال 38 پايىزى جاقسارۋىن كۇتەدى. بۇل Deutschlandtrend جۇرگىزگەن ساۋالناما ناتيجەسىندە بەلگىلى بولدى. ساۋالناما 30-31-ناۋرىز ارالىعىندا 1316 ادام اراسىندا تەلەفون جانە ونلاين ارقىلى وتكىزىلگەن.
قاتىسقانداردىڭ ۇشتەن ەكىسى (64 پايىز) ج ي جۇمىسپەن قامتۋدى قىسقارتۋى مۇمكىن دەپ سانايدى. سونداي-اق، 90 پايىزدان استام ادام ج ي جالعان جاڭالىقتار مەن ديپفەيكتەر ارقىلى اقپاراتتى سەنىمدى اجىراتا المايتىنداي قاۋىپ توندىرەدى دەپ باعالاعان.
ەڭ وپتيميستىك پىكىردى «سويۋز-90/جاسىلدار» پارتياسىنىڭ جاقتاۋشىلارى بىلدىرسە (52 پايىز)، ەڭ پەسسيميستىك - سولشىل پارتيا جاقتاۋشىلارى (55 پايىز). سونىمەن قاتار «گەرمانياعا التەرناتيۆا» پارتياسى جاقتاۋشىلارىنىڭ جارتىسىنا جۋىعى تەحنولوگيالارعا سەنبەيتىنىن ايتقان.
ج ي ءالى كۇنگە دەيىن جۇمىس ورنىندا كەڭىنەن قولدانىلمايدى. تەك ءار بەسىنشى نەمىس ازاماتى ونى تۇراقتى تۇردە پايدالانادى، ال كوپشىلىگى - ءوز قالاۋىنشا قولدانادى. Ifo ينستيتۋتىنىڭ دەرەگىنشە، كومپانيا ارقىلى ەنگىزىلگەن ج ي وقىتۋ مۇمكىندىكتەرىن ارتتىرىپ، باقىلاۋدى كۇشەيتەدى.
