نەمىستەر اپتاسىنا رەكوردتىق دەڭگەيدە كوپ جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - ۆيسبادەندەگى فەدەرالدىق دەموگرافيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ مالىمدەۋىنشە، گەرمانيا تۇرعىندارى اپتاسىنا ورتا ەسەپپەن 29 ساعات جۇمىس ىستەيدى - بۇل ەل بىرىككەننەن بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش، دەپ حابارلايدى DW.
فەدەرالدىق دەموگرافيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى (BiB) سەيسەنبىدە، 12-تامىزدا جاريالانعان تالداۋعا سايكەس، نەمىستەر جان باسىنا شاققانداعى جۇمىس ساعاتتارى بويىنشا جاڭا رەكورد ورناتتى. اۆتورلار نەمىستەر اپتاسىنا ورتاشا 29 ساعاتتى جۇمىسقا جۇمسايتىنىن انىقتادى، بۇل ەل بىرىككەننەن بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
بۇل ستاتيستيكا گەرمانيانىڭ 20 مەن 64 جاس ارالىعىنداعى بارلىق تۇرعىندارىنا، ولاردىڭ قازىرگى جۇمىس جاعدايىنا قاراماستان قامتىعان.
- ستاتيستيكاعا اپتاسىنا ءنول ساعات ىستەيتىن جۇمىسسىز ادامدار دا ەندى، - دەپ ءتۇسىندىردى زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ءبىرى حارۋن سۋلاك KNA اقپاراتتىق اگەنتتىگىنە.
سۋلاك جان باسىنا شاققانداعى جۇمىس ۋاقىتىنىڭ ءوسۋى، اسىرەسە ايەلدەر اراسىندا بايقالاتىنىن اتاپ كورسەتتى. ەگەر 1991 -جىلى ولار ەرلەرگە قاراعاندا 14 ساعات از جۇمىس ىستەسە، قازىر بۇل ايىرماشىلىق اپتاسىنا 9 ساعاتقا دەيىن قىسقاردى.
دەگەنمەن، زەرتتەۋشىلەر «ايەلدەردىڭ، اسىرەسە انالاردىڭ يدەالدى دەپ سانايتىن جۇمىس ۋاقىتى قازىرگى ۋاقىتتاعىدان دا جوعارى» دەپ اتاپ كورسەتەدى.