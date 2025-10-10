نەمىس اۆتوكولىك ونەركاسىبى داعدارىسقا ۇشىرادى
استانا. قازاقپارت - Volkswagen مەن Mercedes قارجىلىق اۋىرتپالىقپەن كۇرەسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى DW جازدى.
ەلەكتر كولىكتەرىنە سالىنعان ينۆەستيتسيا تۇتىنۋشىلاردىڭ تومەن سۇرانىسىنا بايلانىستى ءوزىن اقتاماي وتىر. ناتيجەسىندە ءىرى اۆتووندىرۋشىلەر ونداعان مىڭ قىزمەتكەرىن جۇمىستان شىعارىپ جاتىر.
نەمىستىڭ ونەركاسىبى بۇل ماسەلەدەن بولەك، اككۋمۋلياتور ءوندىرىسى تەحنولوگياسىندا ايتارلىقتاي جەتىستىكتەرگە جەتكەن قىتايمەن باسەكەگە ءتۇسىپ وتىر.
- نەمىس وندىرۋشىلەرى ءۇشىن ەلەكتروموبيل ءوندىرىسىنىڭ قۇنى وزەكتى ماسەلە بولىپ وتىر. سوندىقتان ءبىز ءوندىرىستى ۋاقىتشا توقتاتۋدامىز. قىتاي اككۋمۋلياتورلىق تەحنولوگيا ءوندىرىسى بويىنشا الدەقايدا الدا. نەمىستىڭ بىردە-ءبىر اۆتوكولىك ءوندىرۋشىسى الداعى 3-4 جىلدا ونىمەن باسەكەلەس بولا المايدى، - دەيدى اۆتوكولىك جاساۋ سالاسىنداعى ساراپشى دانيەل كيرحەرت.
بۇعان دەيىن Volkswagen قىتايداعى زاۋىتىن جاباتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.