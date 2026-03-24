ۇنەمدەۋ ءۇشىن: 22 جاستاعى قىتايلىق قىز قارتتار ۇيىندە تۇرىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات – قىتايدىڭ سۋجوۋ قالاسىندا 22 جاستاعى جاڭ جين ەسىمدى قىز باسپانا ماسەلەسىن وزگەشە جولمەن شەشىپ، قارتتار ۇيىندە تۇرىپ جاتىر. ول ايىنا نەبارى 200-300 يۋان تولەيدى - بۇل كادىمگى پاتەر جالداۋدان بىرنەشە ەسە ارزان، دەپ حابارلايدى mustsharenews.com سىلتەمە جاساپ.
جەرگىلىكتى litchi News مالىمەتىنشە، قىز بۇل جەردە ەكى جىلدان بەرى تۇرىپ كەلەدى. الايدا مۇنداي ارزان ءومىردىڭ ءوز شارتى بار: جاڭ جين قارتتار ۇيىندە توقسانىنا 45 ساعات جۇمىس ىستەۋى ءتيىس، ياعني اپتاسىنا شامامەن 4 ساعات. ول كوبىنە دەمالىس كۇندەرى كومەكتەسەدى.
قىزدىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەشىم تەك قارجىلىق تيىمدىلىك ەمەس، سونىمەن قاتار ەرەكشە الەۋمەتتىك تاجىريبە بولعان. قارتتار ونى ءوز نەمەرەسىندەي كورىپ، ۇنەمى قامقورلىق جاساپ، تاماقتاندىرىپ، جاعدايىن سۇراپ وتىرادى.
جاڭ جين 2023 -جىلى جياڭشي وڭىرىنەن سۋجوۋعا جۇمىس ىزدەپ كەلگەن. بۇعان دەيىن پاتەر جالداپ تۇرعان، ءبىراق ونىڭ اقىسىن اتا-اناسى تولەۋگە كومەكتەسكەن.