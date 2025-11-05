نەلىكتەن قازاقستاندىق نومىرلەردەن الاياقتار قوڭىراۋ شالۋدى جالعاستىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات راقىمجانوۆ حالىقتى الاياقتاردان قورعاۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا بانك قىزمەتى تۋرالى جاڭا زاڭ جوباسى قارالىپ جاتىر.
- ەلىمىزدىڭ حالقى كۇن سايىن قاراپايىم تەلەفون ارقىلى الاياقتاردىڭ قۇربانىنا اينالىپ جاتىر. جاقىندا وتكەن ۇكىمەت ساعاتىندا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بيىلعى توعىز ايدا 67 ميلليون وسىنداي تەلەفون قوڭىراۋى بۇعاتتالعانىن حابارلادى. بۇل رەتتە ءبىر ادامعا ورتا ەسەپپەن ءۇش- ءتورت رەت قوڭىراۋ شالىنادى ەكەن. وسى جازدا ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارىنا بەلگىلى ءبىر جاۋاپكەرشىلىكتەر جۇكتەيتىن ءبىرقاتار تۇزەتۋلەر قابىلداندى، ونىڭ ىشىندە SIM- كارتانى تىركەۋ كەزىندە بيومەتريالىق راستاۋ بار. بىرىنشىدەن، قازىر رۇقسات ەتىلمەگەن ترافيكتى بۇعاتتاۋ جانە SIM كارتانى تىركەۋ ءۇشىن بيومەتريالىق تەكسەرۋدى ەنگىزۋ بويىنشا قانداي جۇمىستار اتقارىلىپ جاتىر؟ نەلىكتەن قازاقستاندىق نومىرلەردەن الاياقتار قوڭىراۋ شالۋدى جالعاستىرىپ جاتىر؟ ۇلتتىق بانككە قوياتىن ەكىنشى سۇراعىم بار. انتيفرود ورتالىعى اياسىندا الاياقتىق وپەراتسيالاردى انىقتاۋ جانە ازايتۋ بويىنشا قانداي جۇمىستار اتقارىلىپ وتىر؟ - دەپ سۇرادى اسحات راقىمجانوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
بۇل سۇراقتارعا جاۋاپ بەرۋ كەزىندە جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى روستيسلاۆ كونياشكين الاياقتىق ارەكەتتەر اياسىندا جەكە ادامدارعا باعىتتالعان قوڭىراۋلار نەگىزىنەن الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن WhatsApp جانە Telegram سياقتى جەدەل حابار الماسۋ قوسىمشالارى ارقىلى جاسالاتىنىن ايتتى.
- بۇل تۇرعىدا SIM- كارتاسىز ەسەپتىك جازبانى تىركەۋگە بولادى. ال ترافيكتى بۇعاتتاۋ مەن بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدى جۇزەگە اسىرۋعا قاتىستى ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ بيومەتريكانى ەنگىزۋ ەرەجەلەرى قابىلداندى. بۇل قۇرالدار قازىر ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. تەلەفون ءنومىرى كىمگە تيەسىلى ەكەنىن راستاي وتىرىپ، ناقتى ادامدارعا تىركەلگەن SIM- كارتالار سانى ازايادى دەپ ويلايمىز. سونىمەن قاتار، ماجىلىستەگى جۇمىس توبى اياسىندا زاڭ جوباسىن بويىنشا قاجەت ۇسىنىستاردى قاراستىرۋعا دايىنبىز، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ءوز كەزەگىندە ق ر ۇلتتىق بانكى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بەرىك شولپانقۇلوۆ شىلدەدە قابىلدانعان تۇزەتۋلەر اياسىندا ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارى 2026 -جىلدىڭ 2-قاڭتارىنان باستاپ انتيفرود ورتالىعى اياسىندا قىزمەت كورسەتەتىنىن ايتتى.
- ولار اۆتوماتتى رەجيمدە الاياقتىق ارەكەتتەر تۋرالى اقپارات الماسۋدى ورناتادى. ارينە، جاۋاپكەرشىلىكتى ارتتىرۋدىڭ نەگىزگى ماسەلەسى اياسىندا جاڭا ۇسىنىستاردى قاراستىرۋعا دايىنبىز، - دەدى ۇ ب وكىلى.
ەسكە سالساق، بىلتىر تامىز ايىندا ۇلتتىق بانك الاياقتىققا ءتان ترانزاكتسيالار تۋرالى دەرەك الماساتىن انتيفرود ورتالىقتى ىسكە قوستى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ