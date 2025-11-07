نەلىكتەن بويداقتاردىڭ ءومىر ساپاسى تومەن؟ - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - Personal Relationships جۋرنالىندا جاريالانعان جاڭا زەرتتەۋ بويداقتاردىڭ ءومىر ساپاسى مەن دەنساۋلىعى وتباسىلى ادامدارعا قاراعاندا تومەن بولاتىنىن كورسەتتى. عالىمدار بۇل ايىرماشىلىقتىڭ ا ق ش پەن جاپونياداعى مادەني جانە وتباسىلىق فاكتورلارعا بايلانىستى ءارتۇرلى بولاتىنىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى psypost.org.
زەرتتەۋگە ا ق ش-تاعى MIDUS جانە جاپونياداعى MIDJA ۇلتتىق ساۋالنامالارىنىڭ دەرەكتەرى پايدالانىلعان. بارلىعى 30 جاستان اسقان 4746 ادام قامتىلدى. عالىمدار نەكەلى جانە ەشقاشان تۇرمىس قۇرماعان ادامداردىڭ دەنساۋلىق جاعدايىن، ومىرگە قاناعاتتانۋىن، وتباسىنان كورەتىن قولداۋ مەن قىسىمدى سالىستىردى.
ناتيجەسىندە ەكى ەلدە دە بويداق ادامدار وزدەرىن دەنساۋلىعى تومەن جانە ومىرىنە از قاناعاتتاناتىن دەپ باعالاعان. بۇل بۇرىنعى كوپتەگەن زەرتتەۋلەردىڭ ناتيجەسىن راستايدى نەكە ادامنىڭ فيزيكالىق جانە پسيحولوگيالىق ءال-اۋقاتىنا وڭ اسەر ەتەدى.
الايدا ايىرماشىلىقتار بار:
ا ق ش-تا جەكە ومىرگە ەركىن كوزقاراس قالىپتاسقاندىقتان، بويداقتار كوبىنە دوستارى مەن تۋىستارىمەن بەلسەندى قارىم-قاتىناس ورناتقان.
جاپونيادا بولسا، وتباسى مەن نەكەگە قوعام ەرەكشە ءمان بەرەدى. سوندىقتان جالعىز ادامدار ءجيى الەۋمەتتىك قىسىم سەزىنەدى جانە ءوزىن «تولىق ەمەس» ادام رەتىندە قابىلداۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋ اۆتورى، سينگاپۋر مەنەدجمەنت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پسيحولوگى لەستەر سيم بىلاي دەيدى:
«بويداقتىق - ءومىردىڭ تولىققاندى كەزەڭى، ءبىراق قوعام ونى ءالى دە كۇمانمەن قابىلدايدى. بۇل كوزقاراس، اسىرەسە، وتباسى قۇندىلىقتارى جوعارى ەلدەردە ايقىن بايقالادى».
عالىمدار وتباسىنان الىناتىن ەموتسيالىق قولداۋ مەن سىننىڭ دەڭگەيى ادامنىڭ ءومىر ساپاسىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. وتباسى تاراپىنان تۇسىنىستىك پەن قامقورلىق جوعارى بولعان سايىن، بويداق ادامدار دا وزدەرىن الدەقايدا باقىتتى سەزىنەدى.