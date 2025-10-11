نەكەنى قالاي ساقتاپ قالۋعا بولادى - پسيحولوگ كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - ستاتيستيكا بويىنشا قازاقستانداعى اجىراسقان ازاماتتاردىڭ سانى 40,5 مىڭعا جەتكەن. ولاردىڭ %74 ى - قالالىق جەردە تۇراتىندار.
كەيىنگى ۋاقىتتا اجىراسقانىن جەلىگە اشىق جاريالايتىندار كوبەيگەن. كوپشىلىك تە وسى جازبالارعا جارىسا پىكىر قالدىرادى. وسى جاعدايعا بايلانىستى پسيحولوگ مامان ادامداردىڭ مۇنداي ارەكەتىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- جەلىدە اجىراسقاندار تۋرالى جاعىمسىز پىكىرلەر ءجيى كەزدەسەدى. مۇنداي پىكىرلەر كوبىنە كۇيەۋىن نەمەسە ايەلىن ايىپتاعان ادامداردان شىعادى نەمەسە وزدەرى دە اجىراسقان بولۋى ىقتيمال. كەيدە ادام اجىراسۋداعى ءوزىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن مويىنداماي، كۇيەۋىنە نەمەسە ايەلىنە دەگەن رەنىشىن اجىراسقانى تۋرالى اقپاراتتى بولىسكەن تانىمال ادامعا باعىتتايدى، - دەيدى عالياش ماقاشەۆا «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
مامان جاعىمسىز جازبا قالدىراتىن ايەلدەردىڭ پسيحولوگياسىنا ەرەكشە توقتالدى.
- سونىمەن قاتار ايەلدەر كوبىنەسە ايەلدى كىنالاۋى مۇمكىن. ەگەر مۇنداي پىكىر اشۋمەن ايتىلسا، بۇل جاعداي وعان وتە تانىس دەگەندى بىلدىرەدى. ياعني، ونىڭ دا نەكەسىندە ءبىر نارسە دۇرىس ەمەس، ول دا كەتە الماي ءجۇر. ونىڭ كەتە المايتىنىنا كوپتەگەن سەبەپتەر بار، ءبىراق ول ءوزىنىڭ كەتپەۋىن قانداي ءدا بىر نارسەمەن اقتاپ العىسى كەلەدى. وزىنەن بۇرىن كۇيەۋىنەن كەتكەن نەمەسە وسىنداي شەشىم قابىلداعان ايەل وعان ءوزىنىڭ ىشكى السىزدىگىن كورسەتەدى. ول سول ادامدى ايىپتاۋ ارقىلى ءوزىن اقتاپ الىپ، «مەن شىداپ ءجۇرمىن، ال سەن نەگە شىدامايسىڭ؟» دەگەن ىشكى ويدى بىلدىرەدى، - دەيدى ول.
پسيحولوگ بۇل ماسەلە كوپ ادامنىڭ وتباسىندا بار ەكەنىن جەتكىزدى.
- ەگەر بولعان جاعداي ول ادامعا تانىس بولماسا، ونىڭ ىشىندە ەشقانداي يمپۋلس كوتەرىلمەسە، ول سونشا ەنەرگياسىن جۇمساپ، اشۋمەن، رەنىشپەن پىكىر جازباس ەدى. نەكەدەگى قيىندىقتار كوپ ادامنىڭ اراسىندا كوتەرىلە باستاسا، بۇل ماسەلەنىڭ كوپتەگەن وتباسىلاردا بار ەكەنىنىڭ ايعاعى، - دەيدى مامان.
عالياش ماقاشەۆا جاعىمسىز پىكىر قالدىرۋعا بەيىم ادامدارعا كەڭەسىن ايتتى.
- مۇنداي پىكىرلەردى جازاتىن ادامدارعا وزدەرى ءۇشىن كەلەسى سۇراقتاردى قويۋ ماڭىزدى: «قازىر مەندە نە بولىپ جاتىر؟ بۇل جاعداي ماعان نەگە سونشاما اسەر ەتتى؟ مەنىڭ وتباسىمدا، ەرلى-زايىپتىق قارىم-قاتىناسىمدا قانداي ماسەلە بار؟» ءوزىن-ءوزى ءتۇسىنۋ جانە سول ماسەلەلەردى اشۋ ارقىلى عانا جاعدايدى وزگەرتۋگە مۇمكىندىك تۋادى، - دەيدى پسيحولوگ.
عالياش ماقاشەۆا اجىراسۋدى كەزەڭ-كەزەڭگە ءبولىپ تالداپ بەردى.
- اجىراسۋ - بۇل قايعى. پسيحولوگيادا ونىڭ بەلگىلى ءبىر كەزەڭدەرى بار. ءبىرىنشى، مويىنداماۋ كەزەڭى. ادام الدىمەن «قالاي سەن مەنى تاستايسىڭ؟ قالاي سەن مەنەن كەتەسىڭ؟» دەگەن مويىنداماۋ كەزەڭىنەن وتەدى. سودان سوڭ، اشۋ كەزەڭى. بۇل كەزەڭدە ادام اگرەسسيا بىلدىرەدى: «قىرامىن-جويامىن، بۇيتەمىن-سۇيتەمىن» دەگەن سەزىمدەر پايدا بولادى. ودان وتكەن سوڭ، ساۋدالاسۋ كەزەڭى باستالادى. بۇل كەزەڭدە بالانى كىمگە بەرەتىنىن، قانداي مۇلىكتى الىپ قالاتىنىن كەلىسەدى. ءتورتىنشى، كۇيزەلىس كەزەڭى. ەرلى-زايىپتىلاردىڭ ەكەۋى دە نەمەسە بىرەۋى عانا كۇيزەلىسكە تۇسەدى. بۇل كەزدە جاقىندارىنىڭ قولداۋى ماڭىزدى. سوڭىندا بارىپ، مويىنداۋ كەزەڭى كەلەدى. سول كەزدە عانا اجىراسۋدىڭ سەبەپتەرىن مويىنداپ، ءوز قاتەلىكتەرىن قابىلداي الادى، - دەيدى ستۋديا قوناعى.
مامان اجىراسقان ەرلى-زايىپتىلار ەكى ءتۇرلى كەزەڭدە كۇيزەلىسكە تۇسەتىنىن ايتادى.
- اجىراسۋعا ءبىر ادام باستاما بەرەدى - ەركەك نە ايەل. ەگەر ادام ءوزى تاڭداعان نەكەدەن كەتسە، ول قايعى كەزەڭدەرىن نەكەدە جۇرگەندە وتكەرگەن. ول مويىنداماۋ، كۇيزەلىس سىندى كەزەڭدەردەن ءوتىپ، «نەكە ءساتسىز بولدى» دەگەن قورىتىندىعا كەلگەن سوڭ عانا اجىراسۋ تۋرالى شەشىم قابىلداپ وتىر، - دەيدى عالياش ماقاشەۆا.
پسيحولوگ جاستارعا اقىلمەن سارالاپ بارىپ وتباسى قۇرۋعا كەڭەس بەردى.
- نەكەلەردىڭ اجىراماي ۇزاق بولۋ ءۇشىن، و باستا ەرەسەك ەكى ادام اراسىنداعى شىنايى قوسىلۋ كەرەك. وسى قوسىلۋعا اسەر ەتەتىن «وڭ سيمبيوز كەزەڭى» دەگەن تۇسىنىك بار. بۇل كەزەڭ بالا تۋعاننان باستاپ 12 جاسقا دەيىنگى اتا-اناسىمەن تىعىز قارىم-قاتىناستا بولۋى ءتيىس كەزەڭ. ەگەر وسى كەزەڭدە بالا ءوز قاجەتتىلىكتەرىن تولىق قاناعاتتاندىرماسا، ول ەسەيگەندە جار تاڭداۋ ماسەلەسىندە قيىندىققا ۇشىرايدى. مىسالى، مۇنداي ەر ادام پىسىق، قامقور، جاۋاپكەرشىلىك الاتىن ادامعا ۇيلەنۋى ىقتيمال، - دەيدى مامان.
ستۋديا قوناعى ەرلى-زايىپتىلاردىڭ اراسىندا «ەكولوگيالىق اجىراسۋ» تۇسىنىگى مۇلدە جۇمىس ىستەمەيتىنىن ءتۇسىندىردى.
- بۇل تۇسىنىكتىڭ قايدان شىققانى بەلگىسىز، ءبىراق وتباسىلى ادامدار ەشقاشان ەكولوگيالىق تۇرعىدا تولىق اجىراسا المايدى. بۇل ءبىر-بىرىنە زيان تيگىزبەي، ەكى جاققا كەتۋ دەگەندى بىلدىرەدى. الايدا، توسەكتەس بولعان، جالاڭاش دەنەلەرى ءبىر-بىرىنە تيگەن ەكى ادام ەكولوگيالىق اجىراسۋ مۇمكىن ەمەس، - دەيدى ول.
مامان كەز كەلگەن وتباسىنى ساقتاپ قالۋعا مۇمكىندىك بار دەيدى.
- اجىراسۋ - بۇل ومىردەگى سوڭعى نۇكتە ەمەس. ايىرىلىسقان ەكى ادام بولەك جۇرگەندە وزدەرىنىڭ دۇرىس قولدانباعان مۇمكىندىكتەرىن سارالاپ، وزىمەن جۇمىس ىستەپ، ەسەيسە، نەكەنى قايتا قالپىنا كەلتىرۋگە بولادى، - دەيدى پسيحولوگ.