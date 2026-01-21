نەكە قۇجاتتارىنداعى «كۇيەۋى» جانە «ايەلى» دەگەن سوزدەر بولمايدى
استانا. KAZINFORM - پولشادا رەسمي نەكە قۇجاتتارىنداعى «كۇيەۋى» جانە «ايەلى» تەرميندەرى «ءبىرىنشى جۇبايى» جانە «ەكىنشى جۇبايى» دەگەن سوزدەرمەن اۋىستىرىلادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اقپارات اگەنتتىگى.
بۇل تۋرالى ەلدىڭ سيفرلاندىرۋ مينيسترلىگى حابارلادى.
ۆەدومستۆو سايتىندا ءتيىستى ەرەجە ازىرلەنىپ جاتقانى اتاپ وتىلگەن. شەشىم ۆارشاۆانى ەۋروپا وداعىنىڭ باسقا ەلدەرىندە قيىلعان ءبىر جىنىستى نەكەلەردى تانۋعا مىندەتتەيتىن ە و سوتىنىڭ شەشىمىن ورىنداۋ قاجەتتىلىگىمەن بايلانىستى دەپ تۇسىندىرىلەدى.
- ۇسىنىلعان وزگەرىستەر «ءبىرىنشى جۇبايى» جانە «ەكىنشى جۇبايى» گەندەرلىك بەيتاراپ بەلگىلەرىن پايدالانۋدى كوزدەيدى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
بۇعان دەيىن، 2025 - جىلدىڭ 25 - قاراشاسىندا ەۋرووداق سوتى پولشانىڭ ەكى ازاماتىنا قاتىستى ءىس بويىنشا شەشىم شىعاردى، وعان سايكەس پولشا بيلىگى شەتەلدە قيىلعان ءبىر جىنىستى نەكەلەردى تانۋى ءتيىس. بۇگىندە پولشا زاڭى مۇنداي وداقتاردى تانىمايدى، ال كونستيتۋتسيادا نەكە تەك ەركەك پەن ايەلدىڭ وداعى رەتىندە انىقتالادى.
بۇعان دەيىن سوت ە و- نىڭ بارلىق ەلدەرىنە ءبىر جىنىستى نەكەنى تانۋدى بۇيىرعانىن جازعان ەدىك.
بۇگىندە ە و- عا مۇشە 27 مەملەكەتتىڭ جارتىسىنان كوبى ءبىر جىنىستى نەكەنى مويىنداپ وتىر. نيدەرلاند 2001 - جىلى بۇنى جاساعان الەمدەگى العاشقى ەل بولىپ تاريحقا ەندى.