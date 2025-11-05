ەندى تەلەفونمەن سويلەسىپ وتىرىپ، اقشا اۋدارا المايسىز
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك پەن قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى قازاقستانداعى موبيلدى اۋدارىم ەرەجەلەرىن وزگەرتتى.
ەندى كليەنت اقشا اۋدارىپ جاتقان ۋاقىتتا تەلەفونمەن سويلەسسە، بانكتەر اۋدارىمدى بۇعاتتاۋعا مىندەتتى. بۇل شارا تەلەفون ارقىلى جاسالاتىن الاياقتىقپەن كۇرەسۋگە باعىتتالعان، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
قازاقستاندا بانكتەر مەن ميكروكارجى ۇيىمدارى ءۇشىن قاۋىپسىزدىك تالاپتارى جاڭارتىلىپ جاتىر. ءتيىستى قاۋلىنى ق ن ر د ا بەكىتتى. نەگىزگى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - تەلەفونمەن سويلەسۋ كەزىندە اۋدارىم جاساۋعا تىيىم سالۋ.
ەندى اۋدارىم جاساۋ كەزىندە تەلەفوننىڭ ميكروفونى قوسىلعان بولسا، بانك قوسىمشاسى اقشا وپەراتسيالارىن اۆتوماتتى تۇردە بۇعاتتايدى. سونىمەن قاتار، قۇرىلعىنى قاشىقتان باسقارۋ بەلگىلەرى انىقتالعان جاعدايدا قوسىمشا كەيبىر فۋنكسيانى وشىرەدى نەمەسە وپەراتسيانى تولىق توقتاتادى.
بۇدان بولەك مىناداي وزگەرىستەر بار:
جاڭا قۇرىلعىدان كىرگەن كەزدە كليەنتتى بيومەتريالىق دەرەكتەر ارقىلى سايكەستەندىرۋ؛
بارلىق وزگەرىس تۋرالى كليەنتكە حابارلاۋ؛
اقشا اۋدارۋ كەزىندە قۇرىلعىنىڭ گەولوكاتسياسىن سۇراتۋ (كليەنتتىڭ كەلىسىمىمەن)، ت. ب.
قۇجات العاش رەسمي جاريالانعان كۇننەن كەيىن ون كۇننەن سوڭ كۇشىنە ەنەدى، ال بانكتەردىڭ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى وزگەرىستەردىڭ نەگىزگى بولىگى 1-قاراشادان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلدى.