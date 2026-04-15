ەندى قايتىس بولعان ادامنىڭ زەينەتاقىسىن تۋىستارى بىررەتتىك تولەممەن الا الادى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ماجىلىسىندە زەينەتاقى اننۋيتەتىنە قاتىستى جاڭا نورما قابىلداندى. دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ وزگەرىستەر قانداي نورمانى قامتيتىنىن ءتۇسىندىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى جۇيەدە اننۋيتەتتىك زەينەتاقىنى 55 جاستان باستاپ راسىمدەگەن ازاماتتار زەينەتكەرلىككە ەرتە شىعا الادى. الايدا كەي جاعدايلاردا ازاماتتار زەينەت جاسىنا جەتپەي قايتىس بولۋى مۇمكىن.
مۇنداي جاعدايدا ونىڭ قالعان قاراجاتى مۇراگەرلەرگە وتەدى. ءبىراق قازىرگى ءتارتىپ بويىنشا بۇل قاراجات بىردەن بەرىلمەي، بەلگىلەنگەن مەرزىمگە سايكەس اي سايىن ءبولىپ تولەنەدى. وڭىرلەردە ازاماتتاردان وسىعان قاتىستى ۇسىنىستار ءتۇستى، - دەدى ول.
دەپۋتات اتىراۋ، اقتاۋ جانە باسقا دا ەلدى مەكەندەرگە ساپار جاساعانىندا ازاماتتار بىررەتتىك تولەم الۋ مۇمكىندىگىن كوتەرۋدى سۇراعان. وسىعان بايلانىستى زاڭناماعا وزگەرىس ەنگىزىلىپ، جاڭا مۇمكىندىك قاراستىرىلعان. ەندى مۇراگەرلەرگە اننۋيتەت بويىنشا قالعان قاراجاتتى بىردەن الۋ قۇقىعى بەرىلۋى مۇمكىن.
بۇل ازاماتتاردىڭ مۇددەسىن قورعايتىن ماڭىزدى شەشىم دەپ سانايمىز، - دەدى دەپۋتات.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ءماجىلىس «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە عىلىم ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسىن ماقۇلداپ، سەناتقا جولدادى.