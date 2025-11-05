ەندى قارىزى بار قازاقستاندىقتار جاڭا نەسيە الا المايدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە نەسيە تاريحىندا قارىزدى كەشىكتىرگەن ازاماتتارعا جاڭا قارىز الۋ مۇمكىندىگى شەكتەلەدى.
بۇل تۋرالى قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ (ق ن ر د ا) ءتورايىمى مادينا ءابىلقاسىموۆا ماجىلىستەگى وتىرىستا ايتتى.
كىم جاڭا نەسيە الا المايدى؟
ءابىلقاسىموۆا مالىمدەگەندەي، قارىزىن 90 كۇن نەمەسە ودان كوپ مەرزىمگە كەشىكتىرگەن ازاماتتار ەندى جاڭا تۇتىنۋشىلىق نەسيە الا المايدى. سونىمەن قاتار، جاڭا نەسيە بويىنشا ماكسيمالدى سوماعا دا شەكتەۋ قويىلعان.
ءتورايىم بۇرىنعى شەشىمدەردى ەسكە سالدى:
تامىز ايىندا ميكروقارجى ۇيىمدارىنان ءبىر كۇندىك كەشىكتىرىلگەن تولەمى بار ازاماتتارعا جاڭا نەسيە بەرۋگە تىيىم سالىنعان.
كەيىننەن شەشىم كەڭەيىپ، 30 كۇندىك كەشىكتىرۋى بار ازاماتتار دا جاڭا نەسيە الا المايتىن بولىپ وزگەرگەن.
نەسيە مەرزىمدەرى قىسقارادى
سونىمەن قاتار، تۇتىنۋشىلىق نەسيەلەردىڭ ۇزاق مەرزىمى شەكتەلەتىن بولدى. بۇرىن ادامدار قارىز جۇكتەمەسىن (ك د ن - كرەديت تولەمىنىڭ جالاقىعا قاتىناسى) ەسكەرە وتىرىپ 5- 7 جىلعا نەسيە الاتىن، ەندى بۇل مەرزىم ماكسيمۋم 5 جىلعا دەيىن قىسقارادى.
اۆتونەسيەلەر تەز وسۋدە
2024-جىلى تۇتىنۋشىلىق نەسيەلەردىڭ ءوسۋ قارقىنى 33,5 پايىز، ال بيىل 17,8 پايىز بولدى. بۇل پورتفەلدەگى اۆتوكرەديتتەردىڭ ۇلەسى 25 پايىزعا جەتكەن. ءتورايىم اتاپ وتكەندەي، اۆتونەسيە كولەمى وتكەن جىلى 50 پايىزعا، ال بيىل 35 پايىزعا ارتقان.
مادينا ءابىلقاسىموۆانىڭ ايتۋىنشا، تەك كەپىلسىز تۇتىنۋشىلىق نەسيەلەردىڭ ءوسۋى وتكەن جىلى 29 پايىز، ال بيىلعى 9 ايدا 12,9 پايىز قۇراعان.
ك د ن تومەندەۋى مۇمكىن
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قازاقستاندا نەسيەلىك تولەمنىڭ كىرىسىنە قاتىناسى كوەففيتسيەنتى (ك د ن) 30 پايىزعا دەيىن تومەندەتىلۋى مۇمكىن. بۇل وزگەرىس كۇشىنە ەنسە، كىرىسىنىڭ 30 پايىزنان ارتىق كرەديت تولەمى بار ازاماتتار جاڭا قارىز الا المايدى.