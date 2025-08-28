ەندى نەسيەنى مەرزىمىنەن بۇرىن جاپقاندارعا ايىپپۇل سالىنبايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار 31-تامىزدان باستاپ نەسيەلەرىن مەرزىمىنەن بۇرىن ەشقانداي ايىپپۇل مەن كوميسسياسىز وتەي الادى.
Finratings.kz مالىمەتىنشە، جاڭا ەرەجە بارلىق قارىز تۇرىنە، سونىڭ ىشىندە يپوتەكا مەن اۆتونەسيەگە دە قولدانىلادى. بۇل قادام بورىشكەرلەردىڭ قارىز جۇكتەمەسىنەن جىلدام قۇتىلۋىنا كومەكتەسپەك.
تامىز ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن بانكتەردە ايىپپۇل الۋ قۇقىعى ساقتالادى:
مەرزىمى ءبىر جىلعا دەيىنگى نەسيەلەردى العاشقى التى ايدا جاپسا،
مەرزىمى ءبىر جىلدان اساتىن قارىزداردى العاشقى ءبىر جىل ىشىندە وتەسە.
ال قىركۇيەكتەن باستاپ بۇل شەكتەۋلەر تەك كومپانيالارعا قاتىستى بولادى. جەكە تۇلعالار ءۇشىن ايىپپۇلدار تولىق جويىلادى.
ايىپپۇلدىڭ الىنىپ تاستالۋى قارىز الۋشىلارعا ارتىق پايىز تولەمەي، قارىزدان تەزىرەك قۇتىلۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اسىرەسە يپوتەكا مەن اۆتونەسيە العاندار ايتارلىقتاي جەڭىلدىك سەزىنەدى، ويتكەنى مۇنداي نەسيەلەردە ارتىق تولەم كولەمى وتە جوعارى بولۋى مۇمكىن.
ەندى كليەنتتەر قوسىمشا تولەمدەر ەنگىزىپ، نەسيەنىڭ جالپى مەرزىمىن قىسقارتۋعا نەمەسە اي سايىنعى تولەمدەرىن ازايتۋعا قۇقىلى. يپوتەكا العاندار ءۇشىن بۇل اسا ءتيىمدى - قوسىمشا قارجىنى نەگىزگى قارىزدى جابۋعا جۇمساپ، جىلدار بويعى پايىزدىق ارتىق تولەمنەن قۇتىلا الادى.
ارينە، قارجى ۇيىمدارى بەلگىلى ءبىر تابىسىنان ايىرىلادى، سەبەبى ۇزاقمەرزىمدى قارىزداردان تۇسەتىن پايىز ازايادى. ءبىراق ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل بانكتەردى جاڭا ونىمدەر ازىرلەۋگە جانە قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋعا يتەرمەلەيدى.
ايتا كەتەيىك، كوپتەگەن ەلدە جەكە تۇلعالار ءۇشىن مەرزىمىنەن بۇرىن تولەۋگە سالىناتىن ايىپپۇلدار الدەقاشان جويىلعان. قازاقستان دا وسى جولدى تاڭدادى: بۇل تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن كۇشەيتەدى ءارى حالىقارالىق ستاندارتتارعا جاقىنداتادى.
دەگەنمەن ەستە ساقتاڭىز: ايىپپۇلدار الىنىپ تاستالعانىمەن، بانكتەردىڭ تەحنيكالىق تالاپتارى ساقتالادى. مىسالى، مەرزىمىنەن بۇرىن تولەمنىڭ ەڭ تومەنگى سوماسى، ءوتىنىش بەرۋ ءتارتىبى نەمەسە اقشا ەسەپتەن شىعارىلاتىن ناقتى كۇندەر بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان تولەم جاساماس بۇرىن ءوز بانكىڭىزدەن بارلىق شارتتى ناقتىلاپ العان ءجون.
كەڭەس: نەسيەنى جابار الدىندا «قارجىلىق جاستىقتىڭ» بار-جوعىن باعالاعان دۇرىس. كەيدە ارتىق قارجىنى ينۆەستيتسياعا نەمەسە باسقا ماقساتتارعا باعىتتاۋ تيىمدىرەك بولۋى مۇمكىن.