ەندى مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە كۇش قولدانعاندار 12 جىلعا دەيىن سوتتالادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن قۇقىقتىق قورعاۋدى كۇشەيتۋ تۋرالى زاڭعا قول قويدى. ەندى ولاردىڭ قۇقىعى زاڭمەن قورعالادى، دەپ حابارلايدى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇگىن ق ر پرەزيدەنتى مەملەكەت باسشىسىنىڭ فيزيكالىق زورلىق-زومبىلىق جاساعانى جانە مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە قاتىگەزدىك كورسەتكەنى ءۇشىن جازانى قاتاڭداتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ شەڭبەرىندە ازىرلەنگەن قىلمىستىق جانە قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ كودەكستەرىنە تۇزەتۋلەر ەنگىزۋ تۋرالى زاڭعا قول قويدى.
زاڭ جوباسى قىلمىستىق كودەكسكە مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ، سونداي-اق جەدەل مەديتسينالىق جاردەم بريگادالارىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ قىزمەتتىك مىندەتتەرىن اتقارۋ كەزىندە ولاردىڭ ومىرىنە، دەنساۋلىعىنا جانە قاۋىپسىزدىگىنە قول سۇعۋشىلىق ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپتىلىقتى بەلگىلەيتىن جاڭا باپتى ەنگىزۋدى كوزدەيدى.
ۇسىنىلعان نورمالارعا سايكەس:
- ەگەر مەديتسينا قىزمەتكەرىن نەمەسە جەدەل جاردەم جۇرگىزۋشىسىن زورلىق-زومبىلىق كورسەتەمىن دەپ قورقىتسا، وندا ول مىناداي جازاعا تارتىلۋى مۇمكىن:
200 دەن 500 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە دەيىن ايىپپۇل سالىنۋى مۇمكىن نەمەسە سول مولشەردە تۇزەۋ جۇمىستارىنا تارتىلادى.
300 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىستارعا تارتىلادى.
نەمەسە 2 -جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن.
- اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلار بولعان كەزدە قىلمىسكەر 2 جىلدان 3 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلادى.
- ەگەر بىرەۋ ءومىر مەن دەنساۋلىققا ءقاۋىپتى ەمەس زورلىق-زومبىلىق قولدانسا، وعان مىناداي جازا تاعايىندالادى:
500 دەن 1000 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە (ا ە ك) دەيىن ايىپپۇل؛
نەمەسە ءدال سول مولشەردە تۇزەۋ جۇمىستارى؛
نەمەسە 600 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىستار؛
نەمەسە 2 جىلدان 3 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ نەمەسە شەكتەۋ.
- ەگەر مەديتسينا قىزمەتكەرىنىڭ ومىرىنە نەمەسە دەنساۋلىعىنا قاۋىپتى زورلىق-زومبىلىق قولدانسا، وعان 5 جىلدان 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى بەرىلەدى.
ال ەگەر بۇل ارەكەت اۋىرلاتاتىن جاعدايلاردا جاسالسا، قۇقىقبۇزۋشى 7 جىلدان 12 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە قامالادى.
بۇل رەتتە قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ كودەكسىندە وسى ساناتتاعى ىستەر بويىنشا الدىن الا تەرگەۋ جانە انىقتاۋ جۇرگىزۋ جونىندەگى ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ قۇزىرەتىندە بولادى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتكە فيزيكالىق كۇش قولدانۋ جانە قاتىگەزدىك كورسەتۋ ارقىلى مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە شابۋىل جاساعانى ءۇشىن جازانى قاتاڭداتۋعا باعىتتالعان زاڭناماعا وزگەرىستەر ازىرلەۋدى تاپسىرعان بولاتىن. پرەزيدەنت مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ دەنساۋلىعى مەن ءال-اۋقاتىنا نۇقسان كەلتىرەتىن مۇنداي وقيعالاردىڭ «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتتارىنا سايكەس قۇقىقتىق سالادا قاتاڭ تۇردە جولىن كەسۋ كەرەكتىگىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2019 -جىلدان باستاپ قازاقستاندا دارىگەرلەرگە، فەلدشەرلەرگە، مەيىرگەرلەرگە جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ باسقا دا قىزمەتكەرلەرىنە شابۋىل جاساۋدىڭ 280 نەن استام فاكتىسى جانە بيىل عانا 58 فاكت تىركەلدى.
بۇعان دەيىن د س م فەلدشەرلەر ءوزىن-ءوزى قورعاۋ بۇيىمدارىمەن قامتىلاتىنىن ءمالىم ەتكەن ەدى. سونداي-اق، فەلدشەرلەردىڭ جالاقىسىن كوتەرۋ ءۇشىن قوسىمشا 10 ميلليارد تەڭگە قاجەت ەكەنى ايتىلدى.