ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:25, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ەندى جۇمىس بەرۋشىلەر قىزمەتكەرى ءۇشىن كوبىرەك جارنا تولەيدى

    استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قازاقستاندا جۇمىس بەرۋشىنىڭ مىندەتتى زەينەتاقى جارناسىنىڭ مولشەرى ۇلعايدى.

    2026 жылы Қазақстанда зейнетақылар мен жәрдемақылар қаншалықты өседі
    Фото: Kazinform

    ب ج ز ق اقپاراتىنشا، قازىرگى تاڭدا جارنا مولشەرلەمەسى قىزمەتكەردىڭ تابىسىنان 3,5 پايىزىن قۇرايدى.

    جارنا مولشەرى كەزەڭ-كەزەڭىمەن وسەدى:

    2024-جىلى - 1,5 پايىز

    2025 جىلى - 2,5 پايىز

    2026 جىلى - 3,5 پايىز

    2027-جىلى - 4,5 پايىز

    2028-جىلى - 5 پايىز

    ەسكە سالا كەتسەك، 2024-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ بارلىق جۇمىس بەرۋشىلەر ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنان ءوز قىزمەتكەرلەرىنىڭ پايداسىنا جۇمىس بەرۋشىنىڭ مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارىن اۋدارۋعا مىندەتتەلەدى.

    ماڭىزدى:

    بۇل جارنالار قىزمەتكەردىڭ جالاقىسىنان ۇستالمايدى. ولاردى جۇمىس بەرۋشى قىزمەتكەردىڭ مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارىنا قوسىمشا تۇردە تولەيدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار