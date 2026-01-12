22:25, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ەندى جۇمىس بەرۋشىلەر قىزمەتكەرى ءۇشىن كوبىرەك جارنا تولەيدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قازاقستاندا جۇمىس بەرۋشىنىڭ مىندەتتى زەينەتاقى جارناسىنىڭ مولشەرى ۇلعايدى.
ب ج ز ق اقپاراتىنشا، قازىرگى تاڭدا جارنا مولشەرلەمەسى قىزمەتكەردىڭ تابىسىنان 3,5 پايىزىن قۇرايدى.
جارنا مولشەرى كەزەڭ-كەزەڭىمەن وسەدى:
2024-جىلى - 1,5 پايىز
2025 جىلى - 2,5 پايىز
2026 جىلى - 3,5 پايىز
2027-جىلى - 4,5 پايىز
2028-جىلى - 5 پايىز
ەسكە سالا كەتسەك، 2024-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ بارلىق جۇمىس بەرۋشىلەر ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنان ءوز قىزمەتكەرلەرىنىڭ پايداسىنا جۇمىس بەرۋشىنىڭ مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارىن اۋدارۋعا مىندەتتەلەدى.
ماڭىزدى:
بۇل جارنالار قىزمەتكەردىڭ جالاقىسىنان ۇستالمايدى. ولاردى جۇمىس بەرۋشى قىزمەتكەردىڭ مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارىنا قوسىمشا تۇردە تولەيدى.