08:16, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5
ەندى بۇرىنعى پوليتسەيلەر مەن سۋديالار مۇعالىم بولىپ جۇمىس ىستەي الادى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى پەداگوگ لاۋازىمدارىنىڭ تيپتىك بىلىكتىلىك سيپاتتامالارىنا تۇزەتۋلەر ازىرلەدى. ۆەدومستۆونىڭ بۇيرىق جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
«ەنگىزىلىپ وتىرعان وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار قۇقىق قورعاۋ جانە سوت ورگاندارىندا جۇمىس ىستەگەن، سونداي-اق باسقا ماماندىقتار بويىنشا ءبىلىمى بار جانە پەداگوگيكالىق قايتا دايارلاۋدان وتكەن ادامدارعا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا «قۇقىق نەگىزدەرى» ءپانىنىڭ مۇعالىمى جانە كاسىبي باعدار بەرۋشى پەداگوگ رەتىندە جۇمىسقا ورنالاسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەپ حابارلادى مينيسترلىك.
قۇجات جوباسى 2025 -جىلدىڭ 10-جەلتوقسانىنا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى.