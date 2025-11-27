ق ز
    08:16, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەندى بۇرىنعى پوليتسەيلەر مەن سۋديالار مۇعالىم بولىپ جۇمىس ىستەي الادى

    استانا. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى پەداگوگ لاۋازىمدارىنىڭ تيپتىك بىلىكتىلىك سيپاتتامالارىنا تۇزەتۋلەر ازىرلەدى. ۆەدومستۆونىڭ بۇيرىق جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.

    полиция
    فوتو: اباي وبلىسى پ د

    «ەنگىزىلىپ وتىرعان وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار قۇقىق قورعاۋ جانە سوت ورگاندارىندا جۇمىس ىستەگەن، سونداي-اق باسقا ماماندىقتار بويىنشا ءبىلىمى بار جانە پەداگوگيكالىق قايتا دايارلاۋدان وتكەن ادامدارعا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا «قۇقىق نەگىزدەرى» ءپانىنىڭ مۇعالىمى جانە كاسىبي باعدار بەرۋشى پەداگوگ رەتىندە جۇمىسقا ورنالاسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەپ حابارلادى مينيسترلىك.

    قۇجات جوباسى 2025 -جىلدىڭ 10-جەلتوقسانىنا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
