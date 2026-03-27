ەندى استانالىقتار تاشكەنتكە ەكى ساعاتتا ۇشىپ بارا الادى
استانا. KAZINFORM - استانا حالىقارالىق اۋەجايى Centrum Air اۆياكومپانياسى تاشكەنت - استانا - تاشكەنت باعىتى بويىنشا تۇراقتى جولاۋشىلار رەيستەرىن ىسكە قوساتىنىن حابارلايدى.
اتالعان باعىتتىڭ اشىلۋى جازعى اۋە قاتىناسى كەستەسى اياسىندا 2026-جىلعى 29-ناۋرىزعا جوسپارلانعان.
- رەيستەر اپتاسىنا ءۇش رەت - دۇيسەنبى، جۇما جانە جەكسەنبى كۇندەرى زاماناۋي ءارى جايلى Airbus A320 اۋە كەمەلەرىمەن ورىندالادى. ۇشۋ ۋاقىتى شامامەن 2 ساعاتتى قۇرايدى. بارىپ-قايتۋ اۋە بيلەتتەرىنىڭ ەڭ تومەنگى باعاسى باگاجسىز شامامەن 85 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جاڭا باعىتتىڭ اشىلۋى قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى اۋە قاتىناسىن كەڭەيتىپ، ىسكەرلىك، تۋريستىك جانە وتباسىلىق ساپارلار ءۇشىن قوسىمشا مۇمكىندىكتەر ۇسىنادى.
