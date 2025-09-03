22:12, 03 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ەندى 4-سىنىپ وقۋشىلارى فرانسۋز، نەمىس، اعىلشىن تىلدەرىن مەڭگەرەدى
استانا. KAZINFORM - ساباق كەستەسىنە سيفرلىق ساۋات ءپانى قوسىلادى. بۇل تۋرالى Jibek joly تەلەارناسىنىڭ جاڭالىقتار قىزمەتىندە ايتتى.
بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى حابارلادى.
پاندىك ساراپتاما بويىنشا ارنايى كومييسسيا قۇرىلعان. ناتيجەسىندە تاجىريبەلى پەداگوگ-پراكتيكتەر مەن عالىمدار سىناقتان وتكەن 266 وقۋلىقتى ماقۇلدادى.
سونداي-اق، ەرەكشە ءبىلىم بەرۋدى قاجەت ەتەتىن بالالار ءۇشىن برايل شريفتىمەن جانە ۇلكەيتىلگەن ماتىنمەن ارنايى وقۋلىقتار دايىندالدى.
ايتا كەتەلىك ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپتەردىڭ سانى ءتورت ەسە قىسقاراتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.