ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:12, 03 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەندى 4-سىنىپ وقۋشىلارى فرانسۋز، نەمىس، اعىلشىن تىلدەرىن مەڭگەرەدى

    استانا. KAZINFORM - ساباق كەستەسىنە سيفرلىق ساۋات ءپانى قوسىلادى. بۇل تۋرالى Jibek joly تەلەارناسىنىڭ جاڭالىقتار قىزمەتىندە ايتتى.

    ا
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى حابارلادى.

    پاندىك ساراپتاما بويىنشا ارنايى كومييسسيا قۇرىلعان. ناتيجەسىندە تاجىريبەلى پەداگوگ-پراكتيكتەر مەن عالىمدار سىناقتان وتكەن 266 وقۋلىقتى ماقۇلدادى.

    سونداي-اق، ەرەكشە ءبىلىم بەرۋدى قاجەت ەتەتىن بالالار ءۇشىن برايل شريفتىمەن جانە ۇلكەيتىلگەن ماتىنمەن ارنايى وقۋلىقتار دايىندالدى.

    ايتا كەتەلىك ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپتەردىڭ سانى ءتورت ەسە قىسقاراتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    قوعام ءبىلىم جانە عىلىم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
