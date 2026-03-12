ەندى 13 جاسقا دەيىنگى بالالاردىڭ ۆاتساپ اككاۋنتتارى اتا-اناسىنىڭ باقىلاۋىندا بولادى
استانا. قازاقپارات - WhatsApp قوسىمشاسىن 13 جاسقا دەيىنگى بالالار ءۇشىن شەكتەۋلى فۋنكتسيونالدى ارنايى اككاۋنتتاردى ىسكە قوسادى، دەپ حابارلايدى DW.
WhatsApp ەندى 13 جاسقا دەيىنگى بالالارعا ارنالعان ارنايى شەكتەۋلى اككاۋنتتاردى ۇسىنادى. وسى اككاۋنتتار ارقىلى بالالار تەك حابارلاما جىبەرىپ، قوڭىراۋ شالا الادى. پروفيلدى باپتاعاننان كەيىن ونى اتا-انا نەمەسە قامقورشى باقىلايدى: كىم حابارلاسا الادى، بالا قانداي توپتارعا كىرە الادى - بۇنى سول كىسى شەشەدى. سونىمەن قاتار اتا-انالار بەلگىسىز كونتاكتىلەردەن كەلگەن حابارلاما سۇرانىستارىن كورە الادى جانە كونفيدەنتسيالدىق باپتاۋلاردى باسقارا الادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، اۋستراليا العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر ءۇشىن الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋىنا تىيىم سالدى. بۇل ولاردىڭ پسيحيكالىق دەنساۋلىعىنا الاڭداۋشىلىق تۋعىزعان ەدى. كەيبىر ەلدەردە ۇقساس شارالاردى ەنگىزۋ تۋرالى تالقىلاۋلار ءجۇرىپ جاتىر.
قاۋىپتىڭ تاعى ءبىر سەبەبى - مەسسەندجەرلەردە حاكەرلەردىڭ شابۋىلدارى، وندا پايدالانۋشىلاردان قاۋىپسىزدىك كودتارى مەن PIN- كودتاردى اشۋ سۇرالعان. بۇل الاياقتارعا جەكە اككاۋنتتار مەن توپتىق چاتتارعا كىرۋگە مۇمكىندىك بەرگەن.
وسى جاڭا جۇيە ارقىلى WhatsApp بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرىپ، ولاردىڭ ونلاين ارەكەتتەرىن اتا-انا نەمەسە قامقورشى باقىلاۋىنا بەرەدى.
بۇعان دەيىن الەمدەگى ەڭ تانىمال حابار الماسۋ قوسىمشالارىنىڭ ءبىرى WhatsApp قولدانباسى پايدالانۋشىلارعا «توپتىق حابارلامالار تاريحى» دەپ اتالاتىن جاڭا مۇمكىندىكتى ۇسىندى.
ال قازاقستاننىڭ باس پروكۋراتۋراسى WhatsApp مەسسەندجەرىنە قاتىستى جاڭا كيبەرقاتەر تۋرالى ەسكەرتتى.