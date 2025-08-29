NBP International Awards: جابايى تابيعاتتىڭ ۇزدىك فوتوسۋرەتتەرى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - جىل سايىن تالانتتى فوتوگرافتار جانۋارلار مەن تابيعاتتىڭ سۇلۋلىعىن ولاردىڭ تابيعي ورتاسىندا كورسەتەتىن ەرەكشە كادرلارمەن ءبولىسىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
Nature Best Photography (NBP) حالىقارالىق بايقاۋى ۇزدىك فوتوگرافتاردىڭ ەڭبەگىن باعالاپ، جەر بەتىندەگى تىرشىلىكتىڭ عاجاپ ساتتەرىن شەبەرلىكپەن بەينەلەگەن جۇمىستاردى ماراپاتتايدى.
بايقاۋ سايتىندا حابارلانعانداي، بيىلعى قورىتىندى جاريالانار الدىندا NBP وكىلدەرى جەردىڭ كۇشىن، سۇلۋلىعىن جانە تىرشىلىك يەلەرىنىڭ الۋان تۇرلىلىگىن كورسەتەتىن ۇزدىك فوتوسۋرەتتەردى ۇسىندى.
ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلى باس جۇلدەنى مانگەش راتناكار دەساي Tough Lesson («قيىن ساباق») اتتى فوتوسۋرەتىمەن جەڭىپ العان بولاتىن.
سونىمەن قاتار، البەرتو رومان گومەس «جىلدىڭ جاس فوتوگرافى» اتانسا، وزگە جەڭىمپازدار «جانۋارلار ارەكەتى»، «تابيعاتتاعى ونەر»، «قۇستار»، «تابيعاتتى قورعاۋ»، «پەيزاجدار»، «مۇحيت كورىنىستەرى»، «اشىق اۋاداعى شىتىرمان وقيعالار» جانە «جابايى تابيعات» سەكىلدى بىرنەشە اتالىم بويىنشا ماراپاتتالدى.
بۇل پرەميا - جابايى تابيعات پەن قورشاعان ورتانىڭ كوركەم بەينەسىن تۇسىرۋدەگى شەبەرلىك پەن شىعارماشىلىقتى باعالايتىن حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بەدەلدى بايقاۋ.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدە اڭ- قۇستىڭ 132 ءتۇرىنىڭ جوعالۋ قاۋپى بار ەكەنى انىقتالدى.