نەبارى 5 مينۋت سەرۋەندەۋدىڭ ءسىز بىلمەيتىن پايداسى
كۇن سايىن بار- جوعى بەس مينۋتتىق سەرۋەننىڭ ءوزى ءومىر جاسىن ۇزارتۋى مۇمكىن. مۇنداي قورىتىندى The Lancet جۋرنالىندا جاريالانعان اۋقىمدى زەرتتەۋدە ايتىلدى.
عالىمدار نورۆەگيا، شۆەتسيا، ا ق ش جانە ۇلى بريتانيادان جينالعان 135 مىڭنان استام ەرەسەك ادامنىڭ دەرەكتەرىن تالداعان. قاتىسۋشىلاردىڭ ورتاشا جاسى شامامەن 63 جاستا بولعان. سەگىز جىل بويى ولار فيزيكالىق بەلسەندىلىكتى ءدال ولشەيتىن اكسەلەرومەترلەر تاعىپ جۇرگەن. زەرتتەۋ باستالعان كەزدە قاتىسۋشىلاردىڭ ەشقايسىسىندا سوزىلمالى اۋرۋلار نەمەسە قوزعالىستى شەكتەيتىن كۇردەلى ماسەلەلەر بولماعان.
زەرتتەۋ ناتيجەسى كورسەتكەندەي، قاتىسۋشىلاردىڭ 70 پايىزدان استامى تاۋلىگىنە سەگىز ساعاتتان كوپ ۋاقىتتى وتىرىپ وتكىزگەن. دەگەنمەن، از عانا قوزعالىستىڭ ءوزى تاۋەكەلدەردى تومەندەتكەن. مىسالى، كۇنىنە 11 ساعاتتان ارتىق وتىراتىن ادامداردا 30 مينۋت وتىرۋ ۋاقىتىن قوزعالىسپەن الماستىرۋ قاۋىپ- قاتەردى شامامەن 10 پايىزعا ازايتقان. ال ءبىر ساعاتتىق بەلسەندىلىك بۇل كورسەتكىشتى 25 پايىزعا دەيىن تومەندەتكەن.
زەرتتەۋ اۆتورلارى بۇل جۇمىس كۇندەلىكتى ومىرگە جاقىن جاعدايلاردى ەسكەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. سەبەبى بۇرىنعى ۇسىنىمدار اپتاسىنا 150 مينۋت فيزيكالىق بەلسەندىلىككە نەگىزدەلگەن، ال مۇنداي تالاپتى ارتىق سالماعى بار، جۇرەك-قان تامىر اۋرۋلارى نەمەسە قوزعالىس شەكتەۋى بار ادامداردىڭ ءبارى بىردەي ورىنداي المايدى.
سوعان قاراماستان، ماماندار دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ۇسىنىمدارىن جوققا شىعارمايدى. د د ۇ ەرەسەكتەرگە اپتاسىنا كەمىندە 150 مينۋت ورتاشا قارقىندى نەمەسە 75 مينۋت جوعارى قارقىندى فيزيكالىق بەلسەندىلىكپەن اينالىسۋدى ۇسىنادى.
turkystan.kz