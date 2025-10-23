نازىم قىزايبايدى قۇرامادان «ۋاقىتشا» شىعاردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ايەلدەر قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ەلدوس سايدالين الداعى الەم كۋبوگىنىڭ فينالىنا دايىندىق بارىسى مەن كوماندا قۇرامىنداعى وزگەرىستەر تۋرالى ايتتى.
الەم كۋبوگىنىڭ فينالى 17-22-قاراشا كۇندەرى ءۇندىستاننىڭ نيۋ-دەلي قالاسىندا وتەدى. باس باپكەردىڭ شەشىمى بويىنشا، ليۆەرپۋلدە وتكەن 2025-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرى بۇل جارىسقا قاتىسپايدى.
«بىزدە 1-14-قاراشا ارالىعىندا وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى وتەدى. ءۇندىستاندا وتەتىن الەم كۋبوگىنىڭ سوڭعى كەزەڭىنە ءار سالماق دارەجەسىنەن ءۇش سپورتشىدان دايىندايمىز. بارلىعى بەس ۇزدىك بوكسشى ەل نامىسىن قورعايدى»، - دەدى ەلدوس سايدالين.
سونداي-اق ول الەم چەمپيوناتىندا ونەر كورسەتكەن سپورتشىلارعا دەمالىس بەرىلگەنىن اتاپ ءوتتى:
«ولار بۇل جيىنعا قاتىسپايدى. جەلتوقسان ايىنان باستاپ قايتا جاتتىعۋ پروتسەسىنە قوسىلادى»، - دەدى باپكەر.
ەسكە سالايىق، ليۆەرپۋلدە وتكەن الەم چەمپيوناتىندا قازاقستان ايەلدەر قۇراماسى جالپىكوماندالىق ەسەپتە ءبىرىنشى ورىن يەلەنگەن بولاتىن.
چەمپيون اتانعاندار: الۋا بالكيبەكوۆا، ايدا ابىكەنوۆا، ناتاليا بوگدانوۆا.
نازىم قىزايباي كۇمىس، ال ۆيكتوريا گرافەيەۆا مەن ەلدانا ءتالىپوۆا قولا جۇلدەگە قول جەتكىزگەن.
ايتا كەتەيىك، الەم چەمپيوناتىنىڭ جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرى قازان ايىندا سەمەيدە وتكەن قازاقستان چەمپيوناتىنا دا قاتىسقان جوق.