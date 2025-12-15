نازىم قىزايباي وليمپيادادان كەيىن سىيعا بەرىلگەن كولىگىن ساتپاق
استانا. KAZINFORM - تانىمال بوكسشى نازىم قىزايباي الەۋمەتتىك جەلىدە كولىك ساتاتىنىن جاريالاپ، مۇنىڭ سەبەبىن ءتۇسىندىردى.
سپورتشىنىڭ ايتۋىنشا، 2025-جىلعا قويعان جوسپارى كوپ بولعان.
«ءبىراق مەن ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزدى ءۇش ۇلكەن ماقسات بار ەدى. ءبىرىنشىسى - ءۇش دۇركىن الەم چەمپيونى اتانۋ. ەكىنشىسى - اتا-اناما ۇلكەن ءۇي سىيلاۋ. ءۇشىنشىسى - ءوزىمنىڭ بوكس زالىمدى اشۋ. وسى ماقساتتاردىڭ ەكەۋى ورىندالدى. ءۇش دۇركىن الەم چەمپيونى بولدىم، وعان قوسا بيىل ەكى الەم چەمپيوناتى بولعاندىقتان، ءوز رەكوردىمدى جاڭارتقىم كەلدى، ءبىراق ەكىنشىسىندە كۇمىس الدىم. وتباسىما ۇلكەن ءۇي دە الدىم»، - دەدى ول.
بوكسشى جىل اياعىنا دەيىن ءۇشىنشى ماقساتىنا دا قول جەتكىزگىسى كەلەتىنىن مالىمدەدى.
«جىل اياقتالۋعا جاقىن، سوندىقتان ءۇشىنشى ارمانىمدى دا بيىل جۇزەگە اسىرعىم كەلەدى. قازىر شاعىن عيماراتتى قاراستىرىپ قويدىم، ۇناپ تا تۇر. سوعان بايلانىستى ءوزىمنىڭ ادەمى كولىگىمدى ساتامىن. بۇل كولىك ماعان وليمپيادادان كەيىن سىيعا بەرىلگەن، ءبىر جىلدان اسا ۋاقىت ءمىندىم، جاعدايى جاقسى. كولىكتى جاقسى كورەمىن، ءبىراق ارمان مەن ماقسات ءۇشىن بۇل قادامعا بارۋعا دايىنمىن»، - دەدى سپورتشى.