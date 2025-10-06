نازىم قىزايباي ەل ەستىمەگەن شىندىعىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - بوكستان قازاقستان ايەلدەر قۇراماسىنىڭ كاپيتانى، تانىمال سپورتشى نازىم قىزايباي الەۋمەتتىك جەلىدە جانكۇيەرلەرىنە ارناپ اسەرلى جازبا جاريالادى.
ءۇش دۇركىن الەم چەمپيونى ءوز جازباسىندا سپورتشىنىڭ دا قاراپايىم ادام ەكەنىن، ءمىنسىز بولۋ مىندەت ەمەس ەكەنىن اشىق ايتتى.
«ءيا، مەن سپورتشىمىن. چەمپيون بولۋعا، مىقتى بولۋعا تىرىسامىن. ادامدار مەنى تەك جەڭىس پەن ناتيجەلەر ارقىلى تانيدى. ءبىراق مەن تەك مەدال مەن كۋبوك ەمەسپىن. مەن - ءتىرى جانمىن. كەيدە مەن اشۋلانامىن، كەيدە شارشايمىن. كەيدە مەن بوقتايمىن نەمەسە ەشكىمگە ۇنامايتىن نارسەلەردى جاسايمىن. ءبىراق بۇل مەنى جامان ەتپەيدى. بۇل مەنى - ادام ەتەدى. مەن ءوزىمدى جاقسى كورۋگە، قاتەلەسۋگە، دەمالۋعا، ءتىپتى ەشتەڭە ىستەگىم كەلمەگەن ساتتەرگە دە قۇقىلىمىن. ءيا، مەن سپورتشىمىن. ءبىراق ەڭ باستىسى - مەن ءتىرى، شىنايى اداممىن. ال ءمىنسىز بولماۋ - بۇل دا قالىپتى»، - دەپ جازدى نازىم قىزايباي.