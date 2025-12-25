نازىم قىزايباي ءوزى ەستىگەن ەڭ اۋىر ءسوزدى ايتتى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق بوكسشى، ءۇش دۇركىن الەم چەمپيونى جانە پاريج وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى نازىم قىزايباي سپورتتاعى جاسى مەن مانسابىنا قاتىستى ويىن اشىق جەتكىزدى.
سپورتشى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا وليمپياداداعى قولا جۇلدەنى ەسكە الىپ، ونىڭ ارتىندا قانشاما ەڭبەك، سىناق پەن سەنىمسىزدىك تۇرعانىن جازدى.
«وسى سۋرەتكە قاراسام، تاعى دا قانداي جولدان وتكەنىمدى، قانشا سىناق كورگەنىمدى سەزىنەمىن. بۇل - جاي عانا قولا مەدال ەمەس. بۇل - سەنىمسىزدىككە، سوزگە، كۇمانعا قاراماي ءجۇرىپ وتكەن جولدىڭ دالەلى. تۋرنير الدىندا كوپ ادام «سەن تىم كارىسىڭ» دەدى. ءبىراق مەنىڭ ارمانىم ءۇشىن قانشا ەڭبەك ەتكەنىمدى ەشكىم بىلمەيدى»، - دەپ جازدى نازىم.
بوكسشى مانسابى بارىسىندا تالاي رەت كۇمان مەن سىنعا تاپ بولعانىن جاسىرمادى. الايدا ول ءاردايىم جۇرەگىنە سەنىپ، سوڭىنا دەيىن كۇرەسكەنىن ايتادى.
«كوپ ادام ماعان سەنبەدى. ءبىراق مەن سەندىم. اينالاڭداعى ءسوزدىڭ ءبارى ماڭىزدى ەمەس. جۇرەگىڭدى تىڭدا. سىناسا دا، كەمسىتسە دە - ءوز جولىڭنان تايما. مەن ءبارىن كورەمىن، ءبارىن بىلەمىن. مەن تەك ءوز جۇمىسىمدى ىستەيمىن. قۇداي ماعان مۇنىڭ ءبارىن بەردى، سەبەبى مەن ەشكىمگە جاماندىق تىلەمەيمىن. تەك جاقسىلىق تىلەيمىن - ءتىپتى ماعان جامان ءسوز ايتقاندارعا دا. ەڭبەك ەت. سابىر ساقتا. ناتيجە ءبارىن ءوزى ايتادى»، - دەدى ول.
نازىم قىزايباي 48 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا الەم چەمپيوناتىن ءۇش رەت جەڭىپ العان:
2014-جىل - كورەيا، چەدجۋ (العاشقى الەم چەمپيوندىعى)؛
2016-جىل - استانا (ەكىنشى مارتە)؛
2025-جىل، ناۋرىز - سەربيا، نيش (ءۇشىنشى الەم چەمپيوندىعى).
سونداي-اق ول پاريج وليمپياداسىندا جارتىلاي فينالعا دەيىن جەتىپ، قىتايلىق يۋ ۋعا جول بەرسە دە، كارەراسىنداعى العاشقى وليمپيادا جۇلدەسىن، ياعني قولا مەدالدى يەلەندى.
بۇدان بولەك، ليۆەرپۋلدە وتكەن الەم چەمپيوناتىندا فينالعا دەيىن جەتىپ، كۇمىس جۇلدە العان.