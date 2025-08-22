نازىم قىزايباي باستاعان قازاقستان ايەلدەر قۇراماسى ۇلى بريتانياعا كەتتى
استانا. KAZINFORM - بىرەر اپتادان كەيىن ۇلى بريتانيانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا بوكستان ايەلدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتى باستالادى. وسىعان وراي ەلدوس سايدالين جاتتىقتىراتىن قازاقستان قۇراماسى جولعا شىقتى.
باستاپقىدا كوماندا كەڭەيتىلگەن قۇرامدا شەففيلد قالاسىندا حالىقارالىق وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىنا قاتىسادى. ال، 4-14-قىركۇيەك ارالىعىندا ليۆەرپۋلدەگى الەم چەمپيوناتىندا باق سىنايدى. الەم چەمپيوناتىنىڭ رەسمي اشىلۋى مەن العاشقى جەكپە-جەكتەرى 4-قىركۇيەككە جوسپارلانعان.
قازاقستان كومانداسىنىڭ ساپىندا ەل نامىسىن قورعايتىن مىقتى سپورتشىلار قاتارىندا ءۇش دۇركىن الەم چەمپيونى، 48 كەلىدەگى نازىم قىزايباي بار. ول ۇلتتىق قۇرامانىڭ كاپيتانى رەتىندە الەمدىك رينگتە تاعى ءبىر تاريحي جەتىستىككە ۇمتىلماق.
سونىمەن بىرگە جارىسقا كەلەسى بوكسشىلار قاتىسادى:
51 كەلى - الۋا بالقىبەكوۆا
54 كەلى - ەلينا بازاروۆا
57 كەلى - كارينا يبراگيموۆا
60 كەلى - ۆيكتوريا گرافەيەۆا
65 كەلى - ايدا ابىكەيەۆا
70 كەلى - ناتاليا بوگدانوۆا
75 كەلى - نادەجدا ريابەتس
80 كەلى - گۇلسايا ەرجان
اسا اۋىر سالماق - ەلدانا ءتالىپوۆا