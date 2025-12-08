نازاربايەۆتىڭ نەمەرە ءىنىسى ءوزىن بانكروت دەپ تانۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرگەن
استانا. قازاقپارات - بولات نازاربايەۆتىڭ ۇلى، كاسىپكەر نۇربول نازاربايەۆ ءوزىن بانكروت دەپ تانۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرگەن.
ءمان-جايى
بيىل قىركۇيەكتە نۇربول نازاربايەۆ سوتقا ءوزىن بانكروت دەپ تانۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرگەن. سوت ءوتىنىشتى قابىلداپ، ازاماتتىق ءىس قوزعاعان.
قازاندا Shishkin Like Telegram ارناسى نۇربول نازاربايەۆ 15-قىركۇيەكتەن بەرى جالپى سوماسى 57 ميلليارد تەڭگەدەن اسا قارىزى بار بورىشكەر رەتىندە تىركەلگەنىن جازعان. ونىڭ بارلىق بانك شوتى، مۇلكى بۇعاتتالىپ، كومپانيالارداعى وعان تيەسىلى اكسيالارعا شەكتەۋ قويىلعان. نۇربول نازاربايەۆقا ەلدەن شىعۋعا دا تىيىم سالىنعان.
سوت نە شەشتى؟
سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى Tengrinews.kz- ءتىڭ رەسمي ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن.
«2025-جىلعى 19-قاراشاداعى انىقتاماعا سايكەس نازاربايەۆ نۇربول بولات ۇلىنىڭ تولەم قابىلەتتىلىگىن قالپىنا كەلتىرۋ ءراسىمىن قولدانۋ تۋرالى ءوتىنىشى قاراۋسىز قالدىرىلدى»، - دەدى سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وكىلى.
بۇل ونىڭ بانكروت مارتەبەسىن الا الماعانىن بىلدىرەدى، دەسە دە ول ءوتىنىشتى قايتا تاپسىرا الادى.
نۇربول نازاربايەۆ تۋرالى نە بەلگىلى؟
نۇربول نازاربايەۆ - كاسىپكەر، ەلدەگى ەڭ باي بيزنەسمەندەر رەيتينگىنە بىرنەشە رەت ەنگەن.
رەيتينگتەگى ورنى:
2024-جىلى 49-ورىن
2025-جىلى مامىردا 57-ورىن
2025-جىلى ونىڭ بايلىعى شامامەن 179 ميلليون دوللار دەپ باعالانعان.
بۇعان دەيىنگى جاعداي
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى رينات زايىت بولات نازاربايەۆتىڭ ۇلكەن ۇلى نۇربول نازاربايەۆتىڭ مۇلكىنە تەكسەرىس جۇرگىزۋدى سۇرادى. كەيىن دەپۋتات ەرمۇرات باپي دا ءماجىلىس مىنبەرىندە نۇربول نازاربايەۆقا قاتىستى ەلدەن تۇسكەن ارىز-شاعىمدى جەتكىزدى.