«نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پاتەرىنەن قارۋ تابىلدى»: ساياسات نۇربەك وقيعاعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM – ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پاتەرىندە قارۋ ساقتاعان شەتەلدىكتىڭ ۇستالۋى جونىندەگى اقپاراتقا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى.
ونىڭ سوزىنشە، «قارۋ-جاراق ارسەنالى» جايىندا تاراعان اقپارات جالعان.
- بۇل ماسەلە جونىندە پوليتسيا مالىمەت تاراتتى. بىرىنشىدەن، ولار نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ەمەس. ەكىنشىدەن، تابىلعان زات اتىس قارۋى ەمەس. قاتەلەسپەسەم، XVII عاسىرعا تيەسىلى تاريحي جادىگەر، - دەدى ساياسات نۇربەك ماجىلىستە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونىمەن قاتار، ونىڭ ايتۋىنشا، شەتەلدىك ازاماتتار نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جالعا العان پاتەرىندە تۇرمايدى. ونداي باسپانا ج و و قىزمەتكەرلەرىنە ارنالعان.
- اۆتونومدى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمى رەتىندە نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماسەلەلەرى جەكە زاڭمەن قارالادى. مينيسترلىك ونداي شارۋاشىلىق ىستەرگە ارالاسپايدى، - دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، تەكسەرىس جۇرگىزۋگە تۇرعىنداردىڭ ءبىرىنىڭ پاتەرگە كۇماندى زات كىرگىزدى دەگەن شاعىمى تۇرتكى بولعان.
وقيعا ورنىنا جەدەل جەتكەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى.
قۇزىرلى ورگاننىڭ مالىمەتىنشە، جاشىكتىڭ ىشىندە تاريحي ءارى مادەني قۇندىلىعى بار انتيكۆارلىق قارۋ ۇلگىلەرى بولعان. ساراپشىلاردىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس، بۇل زاتتار زاماناۋي اتىس قارۋىنا جاتپايدى جانە تۇرعىندارعا ەشقانداي قاۋىپ توندىرمەيدى.