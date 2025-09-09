نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق جاۋادى: 9-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 9-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، 9-قىركۇيەكتە قازاقستاننىڭ سولتۇستىك جانە شىعىس وبلىستارىندا جاڭبىر جاۋادى، كەي جەرلەردە نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق جاۋادى، داۋىل سوعادى. وڭتۇستىكتە جانە ورتالىقتا شاڭدى داۋىل سوعىپ، نايزاعاي وينايدى، تاۋلى ايماقتاردا جەل كۇشەيەدى. وڭىرلەردىڭ باسىم بولىگىندە جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
استانادا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
اقمولا وبلىسىندا كۇندىز باتىستا جانە سولتۇستىكتە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جاۋادى، داۋىل سوعادى. تۇندە جانە كۇندىز نايزاعاي وينايدى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وڭتۇستىكتە جانە شىعىستا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان 15-20 م/س جەل سوعادى. باتىستا، وڭتۇستىكتە جانە ورتالىقتا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. كوكشەتاۋدا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز نايزاعاي وينايدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا كۇندىز باتىستا جانە سولتۇستىكتە نوسەر جاڭبىر، بۇرشاق جاۋادى، داۋىل سوعادى. تۇندە جانە كۇندىز نايزاعاي ويناپ، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىكتە جانە شىعىستا تۇمان تۇسەدى. كۇندىز باتىستا، سولتۇستىكتە، وڭتۇستىكتە 15-20 م/س جەل سوعادى. پەتروپاۆلدا كۇندىز نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن.
قوستاناي وبلىسىندا كۇندىز باتىستا جانە سولتۇستىكتە جاڭبىر، بۇرشاق جاۋادى. سولتۇستىك پەن شىعىستا تۇندە جانە كۇندىز نايزاعاي وينايدى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- باتىستان 15-20 م/س جەل سوعادى. وڭتۇستىك- باتىستا وتە جوعارى، باتىستا جانە وڭتۇستىك- شىعىستا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. قوستانايدا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز نايزاعاي وينايدى، كۇندىز سولتۇستىك- باتىستان 15-20 م/س جەل سوعادى.
قاراعاندى وبلىسىندا تۇندە باتىستا، سولتۇستىكتە جانە شىعىستا، كۇندىز سولتۇستىك پەن شىعىستا نايزاعاي وينايدى. باتىستا جانە سولتۇستىكتە جوعارى ءورت قاۋپى، وڭتۇستىكتە وتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا تۇندە شىعىستا نايزاعاي وينايدى، سولتۇستىكتە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىكتە جانە شىعىستا اسا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىندا باتىستا، وڭتۇستىكتە جانە شىعىستا نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كەي جەرلەردە 15-20 م/س.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە وڭتۇستىكتە جاڭبىر جاۋادى، كۇندىز بۇرشاق جاۋىپ، داۋىل سوعادى، نايزاعاي وينايدى. وڭتۇستىك- باتىستان 15-20 م/س جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 25 م/س جەتەدى. وڭتۇستىكتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. وسكەمەندە نايزاعاي وينايدى، كۇندىز سولتۇستىك- باتىستان 15 م/س جەل سوعادى.
اباي وبلىسىندا كۇن كۇركىرەپ، كۇندىز شىعىس پەن وڭتۇستىكتە بۇرشاق جاۋادى، داۋىل سوعادى. وڭتۇستىك- باتىستان 15-20 م/س جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 23-28 م/س. سەمەيدە نايزاعاي وينايدى، كۇندىز سولتۇستىك- باتىستان 15 م/س جەل سوعادى.
الماتى وبلىسىندا وڭتۇستىكتە، تاۋ بوكتەرىندە جانە تاۋلاردا نايزاعاي وينايدى. وڭتۇستىك- شىعىستان 15-20 م/س جەل سوعادى، كەي جەرلەردە 18 م/س كۇشەيەدى. 9-11-قىركۇيەك ارالىعىندا وڭتۇستىك پەن شىعىستا وتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. الماتىدا تۇندە نايزاعاي وينايدى، كۇندىز جەلدىڭ ەكپىنى 18 م/س بولادى. قونايەۆتا جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز 15-20 م/س جەتەدى.
جەتىسۋ وبلىسىندا شىعىستا، ورتالىقتا جانە تاۋلاردا نايزاعاي وينايدى. وڭتۇستىك- باتىستان 15-20 م/س جەل سوعادى، الاكول اۋدانىندا كەي جەرلەردە 25 م/س كۇشەيەدى. 9-12-قىركۇيەك ارالىعىندا ءورت قاۋپى وتە جوعارى، سولتۇستىكتە جانە شىعىستا جوعارى بولادى. تالدىقورعاندا كۇن كۇركىرەپ، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز 15-20 م/س كۇشەيەدى.
جامبىل وبلىسىندا تۇندە تاۋلى ايماقتاردا نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك- باتىستان 15-20 م/س جەل سوعادى. ءورت قاۋپى ءالى دە جوعارى بولادى. تارازدا توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
تۇركىستان وبلىسىندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز سولتۇستىكتە شاڭدى داۋىل سوعادى. سولتۇستىكتە جانە تاۋلى ايماقتاردا 15-20 م/س جەل سوعادى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. شىمكەنت جانە تۇركىستان قالالارىندا وتە جوعارى ءورت قاۋپى بار.
قىزىلوردا وبلىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىندا باتىستا جانە سولتۇستىك- شىعىستا جوعارى، ال وڭتۇستىك- باتىس پەن شىعىستا وتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىكتە جانە شىعىستا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىكتە جانە شىعىستا جوعارى، ال باتىستا وتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. ورالدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىك- شىعىستا تۇمان تۇسەدى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتاۋدا توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
اتىراۋ وبلىسىندا وتە جوعارى، باتىستا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. اتىراۋدا توتەنشە ءورت قاۋپى بار.