نايزاعاي مەن اپتاپ ىستىق: ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - 24-تامىز كۇنى استانا قالاسى مەن ەلىمىزدىڭ 16 وڭىرىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ق ءمالىم ەتتى.
24- تامىز كۇنى تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
جەكسەنبى كۇنى تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا نايزاعاي بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىس، سولتۇستىك جانە شىعىس اۋدانداردا تۇمان تۇسەدى.
الماتى وبلىسىندا
تاۋلى ايماقتاردا كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاڭبىر جاۋادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى بولىكتەرىندە نايزاعاي مەن بۇرشاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىگىندە تۇندە شاڭدى داۋىل سوعادى.
وڭتۇستىك جانە تاۋلى ايماقتاردا باتىستان، سولتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 18-23 مەترگە دەيىن جەتەدى.
سولتۇستىك، باتىس جانە شىعىس بولىكتەردە جوعارى، ال كەي جەرلەردە وتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇركىستان وبلىسىندا
جەكسەنبى ءتۇنىنىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا تاۋلى اۋدانداردا نايزاعاي وينايدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل تۇرادى.
سولتۇستىك-شىعىستان سوققان جەل سولتۇستىك، باتىس جانە تاۋلى اۋدانداردا سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى.
وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اتىراۋ وبلىسىندا
كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى.
وڭتۇستىك-شىعىستان، وڭتۇستىكتەن سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز 15-20 م/س- قا جەتەدى.
تەمپەراتۋرا 35-37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
باتىس پەن شىعىستا توتەنشە، ورتالىق بولىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىندا
جەكسەنبى كۇنى شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋدانداردا نايزاعاي كۇتىلەدى.
شىعىستا جانە تاۋلى بولىكتەردە سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 17-22 م/س بولادى.
وڭتۇستىك پەن شىعىستا جوعارى ءورت قاۋپى بار.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا
كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق، نايزاعاي جانە داۋىل كۇتىلەدى.
وڭتۇستىكتە كۇن قاتتى ىسيدى — 36 گرادۋسقا دەيىن.
وڭتۇستىگىندە، باتىسىندا جانە سولتۇستىگىندە جەل سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى.
وڭتۇستىك-باتىستا جوعارى، باتىستا توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
اباي وبلىسىندا
جەكسەنبى تۇنىندە وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا نايزاعاي بولادى.
كۇندىز باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى.
سولتۇستىك- باتىستان جانە باتىستان سوعاتىن جەل: تۇندە وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا - 15-20 م/س، كۇندىز باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا - 15-20 م/س، ەكپىنى 23 م/س.
باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى بار.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا
سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر، كۇندىز بۇرشاق، داۋىل جانە نايزاعاي كۇتىلەدى.
جەل وڭتۇستىك-باتىستان سولتۇستىك-باتىسقا اۋىسىپ، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا 15-20 م/س، كۇندىز ەكپىنى 23 م/س- قا دەيىن جەتەدى.
سولتۇستىگىندە جوعارى، وڭتۇستىك- شىعىس جانە ورتالىق بولىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى بار.
جامبىل وبلىسىندا
جەكسەنبى كۇنى تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى بولىكتەرىندە، كۇندىز تاۋلى اۋدانداردا نايزاعاي كۇتىلەدى.
سولتۇستىك-شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىستا، سولتۇستىك-شىعىستا جانە تاۋلى جەرلەردە 15-20 م/س جىلدامدىقپەن سوعادى.
توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا
وبلىستىڭ شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا
جەكسەنبى كۇنى كۇندىز وبلىس ورتالىعىندا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى.
سولتۇستىك- باتىسى مەن ورتالىعىندا وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل 15-20 م/س بولادى.
قاراعاندى وبلىسىندا
سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا نايزاعاي بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
پاۆلودار وبلىسىندا
جەكسەنبى كۇنى سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا نايزاعاي بولادى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وڭتۇستىگى مەن باتىسىندا تۇمان تۇسەدى.
كۇندىز باتىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە سولتۇستىك- باتىستان سوققان جەل 15-20 م/س بولادى.
قىزىلوردا وبلىسىندا
وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى.
سولتۇستىك-شىعىستان جانە شىعىستان سوعاتىن جەل كۇندىز وڭتۇستىگىندە 15-20 م/س جىلدامدىقپەن سوعادى.
قوستاناي وبلىسىندا
جەكسەنبى كۇنى تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان بولادى.
وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسىندا تۇمان كۇتىلەدى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ش ق و- دا قىركۇيەكتە كۇن سۋىتىپ، قار ارالاس جاڭبىر جاۋادى.