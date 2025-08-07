نايزاعاي، جەل، بۇرشاق: قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك-نىڭ مالىمەتىنشە، 7-تامىزدا قازاقستاننىڭ 16 وڭىرىندە، سونداي-اق استانا مەن شىمكەنت قالالارىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
استانادا كۇندىز نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان سولتۇستىك- شىعىسقا اۋىساتىن جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز 15-20 م/س جەتەدى.
شىمكەنتتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اباي وبلىسىندا تۇندە شىعىستا، ورتالىقتا نايزاعاي، ال كۇندىز باتىستا نايزاعاي مەن بۇرشاق بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىكتە تۇمان. جەلدىڭ باعىتى باتىس پەن سولتۇستىكتە سولتۇستىك- باتىستان وڭتۇستىك- شىعىسقا اۋىسادى، ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن ورتالىعىندا ءورت قاۋپى وتە جوعارى.
اقتوبە وبلىسىندا تۇندە باتىس، سولتۇستىك جانە ورتالىقتا نايزاعاي. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، ەكپىنى 15-20 م/س. كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە اپتاپ ىستىق - 37 گرادۋس. ءورت قاۋپى جوعارى.
اقمولا وبلىسىندا كۇندىز سولتۇستىك پەن شىعىستا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل. تۇندە باتىس پەن وڭتۇستىكتە نايزاعاي. جەلدىڭ ەكپىنى 15-25 م/س دەيىن جەتەدى.
اتىراۋ وبلىسىندا تۇندە شىعىستا نايزاعاي، كۇندىز قاتتى ىستىق - 35-38 گرادۋس. سولتۇستىك پەن شىعىستا ءورت قاۋپى وتە جوعارى.
الماتى وبلىسىندا تاۋلى ايماقتاردا نايزاعاي، ال باتىس پەن سولتۇستىكتە كۇندىز اپتاپ ىستىق - 35 گرادۋس. ءورت قاۋپى وتە جوعارى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تۇندە باتىس، سولتۇستىك جانە شىعىستا نايزاعاي، كۇندىز شىعىستا بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س.
جامبىل وبلىسىندا تاۋلى ايماقتاردا نايزاعاي. جەل 15-20 م/س. ءورت قاۋپى جوعارى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا سولتۇستىك پەن شىعىستا نايزاعاي، بۇرشاق. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. وڭتۇستىكتە كۇندىز 35 گرادۋس ىستىق. ءورت قاۋپى جوعارى.
قاراعاندى وبلىسىندا باتىس پەن شىعىستا نايزاعاي، كۇندىز باتىستا بۇرشاق، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ شىعىستا تۇمان. وڭتۇستىكتە ءورت قاۋپى وتە جوعارى.
قوستاناي وبلىسىندا باتىس، سولتۇستىك جانە شىعىستا نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كۇندىز وڭتۇستىكتە 35 گرادۋس ىستىق. ءورت قاۋپى وتە جوعارى.
قىزىلوردا وبلىسىندا كۇندىز نايزاعاي، داۋىلدى جەل جانە شاڭدى داۋىل. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. ءوڭىردىڭ وڭتۇستىگىندە ءورت قاۋپى وتە جوعارى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا كۇندىز اپتاپ ىستىق - 38-40 گرادۋس. ءورت قاۋپى وتە جوعارى.
پاۆلودار وبلىسىندا كۇندىز باتىس، سولتۇستىك جانە شىعىستا نايزاعاي، تۇندە تۇمان.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا كۇندىز نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل. تۇندە نايزاعاي، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان. جەلدىڭ ەكپىنى 15-25 م/س.
تۇركىستان وبلىسىندا تاۋلى اسۋلاردا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. ءورت قاۋپى وتە جوعارى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىقتا نايزاعاي. وڭتۇستىكتە ءورت قاۋپى وتە جوعارى.