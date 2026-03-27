ناتونىڭ بارلىق ەلى 2025-جىلى اسكەري شىعىندار نورماسىن ورىندادى
استانا. KAZINFORM - كانادانى قوسا العاندا ناتونىڭ بارلىق ەۋروپالىق مۇشەلەرى وتكەن جىلى قورعانىس شىعىندارىن 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا %20 عا ارتتىردى.
ناتو باس حاتشىسى مارك ريۋتتەنىڭ جىل سايىنعى ەسەبىنە سايكەس، مۇشە مەملەكەتتەر 2025-جىلى قورعانىسقا 1,4 تريلليون دوللار جۇمسادى. بۇل رەتتە كانادا مەن اليانستىڭ ەۋروپالىق مۇشە ەلدەرىنىڭ شىعىندارى رەكوردتىق 574 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇل 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا 20 پايىزعا كوپ جانە اسكەري بلوكتىڭ جالپى قورعانىس شىعىندارىنىڭ شامامەن %41، قالعان بولىگى ا ق ش- قا تيەسىلى.
مارك ريۋتتە 2025-جىلدى اليانس ءۇشىن «ماڭىزدى جىل» دەپ اتاپ، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تاراپىنان قىسىمعا جاۋاپ رەتىندە ەۋروپالىقتار مەن كانادانىڭ قورعانىس شىعىندارىن ارتتىرۋ جونىندەگى كۇش-جىگەرىن جوعارى باعالادى.
- ەۋروپالىق وداقتاستار مەن كانادا ا ق ش- تىڭ اسكەري كۇشىنە ۇزاق ۋاقىت بويى شامادان تىس سۇيەنىپ كەلدى. ءبىز ءوز قاۋىپسىزدىگىمىز ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى جەتكىلىكتى تۇردە العان جوقپىز. ءبىراق ويلاۋدا ناقتى وزگەرىس بولدى... ەۋروپالىق رەتىندە مەن ءبىز جاساپ جاتقان ءىس - قول جەتكىزگەن وراسان زور جەتىستىكتەرمەن ماقتانامىن، - دەپ مالىمدەدى ول.
بۇدان باسقا، ەسەپكە سايكەس، ناتونىڭ بارلىق وداقتاسى وتكەن جىلى 2014-جىلى بەلگىلەنگەن ج ءى ءو- ءنىڭ 2 پايىزىنا جۇمسالاتىن شىعىندار ماقساتىنا جەتتى نەمەسە ودان دا اسىپ ءتۇستى. سالىستىرمالى تۇردە: سول كەزدە بۇل كورسەتكىشتەن تەك گرەكيا مەن ۇلىبريتانيا اسىپ ءتۇستى، ال ەۋروپا ەلدەرىنىڭ كوپشىلىگى ارتتا قالىپ، شىعىنداردى ج ءى ءو- ءنىڭ شامامەن 1 پايىز دەڭگەيىندە ۇستادى.
- ەسەپتەگى ساندار وزدەرى ءۇشىن ايتىپ تۇر. ءبىز قورعانىسقا ينۆەستيتسيا سالۋدا ايتارلىقتاي جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزدىك، جانە بۇگىندە ناتو بۇرىنعىدان دا كۇشتى، - دەپ قوستى ريۋتتە.
ە و- داعى ەڭ ۇلكەن ارمياسى بار پولشا اليانستا ءالى دە كوش باستاپ، قورعانىسقا ج ءى ءو- ءنىڭ 4,3 پايىزىن جۇمسايتىنىن اتاپ وتكەن ءجون. ودان كەيىن تىزىمدە ليتۆا (%4) جانە لاتۆيا (%3,74) تۇر.
ە و- نىڭ ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ءىرى اسكەري كۇشتەرى فرانسيا مەن يتاليانىڭ كورسەتكىشتەرى ايتارلىقتاي ناشارلاپ، سايكەسىنشە 2,05 پايىز جانە 2,01 پايىز بولدى.
مارك ريۋتتە اتاپ وتكەندەي، شىلدە ايىندا انكارادا ءوتۋى ءتيىس ناتونىڭ كەلەسى سامميتى ءوندىرىس قۋاتىن ارتتىرۋعا باعىتتالادى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت دونالد ترامپ ا ق ش- قا ەندىگارى ناتو ەلدەرىنىڭ كومەگى قاجەت ەمەس ەكەنىن مالىمدەدى.
سونداي-اق ترامپ ورمۋز بۇعازىنداعى جاعدايعا بايلانىستى ناتو ەلدەرىن «قورقاقتار» دەپ اتاعانىن جازدىق.