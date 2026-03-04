ناتو باس حاتشىسى: يران ەۋروپاعا دا قاۋىپ توندىرەدى
استانا. KAZINFORM - ناتو باس حاتشىسى مارك ريۋتتە يراننىڭ ەۋروپاعا دا قاۋىپ توندىرەتىنىن اتاپ ءوتىپ، يران كوشباسشىسى اياتوللا حامەنەيدىڭ ءولىمى مەن يادرولىق جانە بالليستيكالىق الەۋەتتىڭ السىرەۋىن جاعىمدى وقيعالار دەپ باعالادى. بۇل تۋرالى انادولى اگەنتتىگى جازدى.
ريۋتتە سكوپەدە سولتۇستىك ماكەدونيا پرەزيدەنتى گوردانا سيليانوۆسكايا-داۆكوۆامەن بىرگە باسپا ءسوز ءماسليحاتىن وتكىزدى.
جۋرناليستەردىڭ ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان شابۋىلدارى تۋرالى سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ، ريۋتتە ناتو-نىڭ بۇل وقيعالارعا قاتىسى جوق ەكەنىن ايتتى.
- الايدا، مۇندا نە بولىپ جاتقانىن تولىق انىقتايىق. يران يادرولىق جانە بالليستيكالىق الەۋەتكە يە بولۋعا وتە جاقىن جانە بۇل تاياۋ شىعىسقا عانا ەمەس، يزرايلگە دە، ەۋروپاداعى بىزگە دە قاۋىپ توندىرەدى. سونىمەن قاتار، ءبىز حاوستى ەكسپورتتاۋشى يران ونداعان جىلدار بويى لاڭكەستىك شابۋىلدار مەن قاستاندىقتار ءۇشىن جاۋاپتى بولعانىن بىلەمىز. ءوز ەلىمدەگى تاجىريبەگە سۇيەنە وتىرىپ، مەن يراندىق دياسپورا وكىلدەرىنە يران رەجيمىنەن قاۋىپ ءتونىپ تۇر دەپ ايتا الامىن، - دەدى ول.
ريۋتتە ناتو ءوزىنىڭ «360 گرادۋستىق» كوزقاراسىمەن ۇيىمدى قورعايتىنىنا سەندىردى.
- مەنىڭ ويىمشا، حامەنەيدىڭ كەتۋى، يادرولىق جانە بالليستيكالىق الەۋەتتىڭ السىرەۋىمەن ءبىز ءبارىمىز جاقسى جاعدايدا بولامىز. مەن ەۋروپادا كەڭ قولداۋدى سەزىنەمىن. دەمالىس كۇندەرى جانە وسى اپتانىڭ باسىندا كوپتەگەن كوشباسشىلارمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستىم جانە يادرولىق الەۋەتتى، بالليستيكالىق زىمىرانداردى جويۋ، سونداي-اق حامەنەيدىڭ كەتۋىن ناتو- داعى كوپتەگەن ارىپتەستەرىم ماقۇلداعانىن انىق سەزىندىم، - دەدى ريۋتتە.
ايتا كەتەيىك، ۇلى بريتانيا يران اينالاسىنداعى شيەلەنىسكە بايلانىستى شىعىس جەرورتا تەڭىزىندەگى اسكەرىن كۇشەيتتى.