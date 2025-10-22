ناتو باس حاتشىسى ا ق ش-قا جوسپاردان تىس ساپار جاسادى
استانا. KAZINFORM - ناتو باس حاتشىسى مارك ريۋتتە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسۋ ءۇشىن ا ق ش-قا اتتاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
بۇل تۋرالى اليانستىڭ سايتىندا حابارلاندى.
- ناتو باس حاتشىسى مارك ريۋتتە 21-22 - قازاندا ۆاشينگتونعا بارادى. ول ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسەدى. باسپاسوزپەن كەزدەسۋ بولمايدى، - دەپ حابارلادى اليانستىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋدىڭ تاقىرىبى جاريالانعان جوق.
بۇل ساپار بۋداپەشتتە دونالد ترامپ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ ىقتيمال كەزدەسۋىنە دايىندىق باسەڭدەگەن تۇستا بولىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ترامپ ەكى كۇن ىشىندە بۋداپەشتتەگى پۋتينمەن كەزدەسۋىنە قاتىستى مالىمدەمە جاساماق ەكەنىن جازعان ەدىك.
زەلەنسكي بۋداپەشتتە ترامپ پەن پۋتيننىڭ كەزدەسۋىنە قاتىسۋعا دايىن ەكەنىن جازدىق.
ترامپ سونداي-اق يسپانيانىڭ ناتو-دان شىعارىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جاريالادى.