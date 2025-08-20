NASA ۋراننىڭ 29-سەرىگىن تاپقانىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ ۇلتتىق اەروناۆتيكا جانە عارىش كەڭىستىگىن زەرتتەۋ باسقارماسىنىڭ (NASA) عالىمدارى «دجەيمس ۋەبب» تەلەسكوپىنىڭ كومەگىمەن ۋراننىڭ جاڭا - 29-سەرىگى S/2025 U1 ءدى اشتى، دەپ جازدى AZƏRTAC.
AZƏRTAC اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل تۋرالى اقپارات NASA- نىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان.
- بۇل - كىشكەنتاي عانا سەرىك، ءبىراق ماڭىزدى جاڭالىق. ءتىپتى NASA- نىڭ عارىشتىق اپپاراتى «ۆويادجەر-2» وسىدان 40 جىل بۇرىنعى ۇشۋى كەزىندە ونى بايقاي المادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
انىقتالعانداي، سەرىك جاقىن ينفراقىزىل دياپازوندا جۇمىس ىستەيتىن كامەرامەن تۇسىرىلگەن، ءارقايسىسى 40 مينۋتتىق ۇزاق ەكسپوزيتسيامەن جاسالعان ون سۋرەت سەرياسىنان تابىلعان. ونىڭ ديامەترى نەبارى 10 كيلومەتر شاماسىندا، بۇل ونى ۋران وربيتاسىنداعى ەڭ كىشى سەرىك ەتەدى.
- ول ۋراننىڭ ورتالىعىنان شامامەن 56 مىڭ كيلومەتر (35 مىڭ ميل) قاشىقتىقتا ورنالاسقان، پلانەتانىڭ ەكۆاتوريالدىق جازىقتىعى بويىمەن، وفەليا مەن بيانكا سەرىكتەرىنىڭ وربيتالارىنىڭ اراسىندا اينالىپ ءجۇر. ونىڭ وربيتاسى دەرلىك شەڭبەر ءپىشىندى جانە قازىرگى ورنالاسۋىنا جاقىن جەردە قالىپتاسقان دەپ بولجانىپ وتىر، - دەدى كۇن جۇيەسىن زەرتتەۋ عىلىمي ءبولىمىنىڭ جەتەكشى عىلىمي قىزمەتكەرى، SwRI ينستيتۋتىنىڭ مامانى مارياما ەل مۋتاميد.
