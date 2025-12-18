ناسا جەردى قورشاعان «سۋتەگى ءتاجىن» تىركەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تىڭ ۇلتتىق اەروناۆتيكا جانە عارىش كەڭىستىگىن زەرتتەۋ باسقارماسى (NASA) جەردى قورشاپ تۇرعان، كوزگە كورىنبەيتىن سۋتەگى گازىنان تۇراتىن جارقىراعان ءتاجدى تىركەگەنىن حابارلادى، دەپ جازدى انادولى اگەنتتىگى.
NASA مالىمەتىنشە، 17-قاراشادا Carruthers Geocorona Observatory وبسەرۆاتورياسى جەر مەن ايدىڭ ۋلتراكۇلگىن ساۋلەدەگى سۋرەتتەرىن جاريالاعان. جاڭا تۇسىرىلىمدەردە پلانەتامىزدى اينالا قورشاعان سۋتەگىدەن قۇرالعان جارىق ءتاج انىق بايقالادى.
ۆەدومستۆونىڭ تۇسىندىرۋىنشە، گەوكورونا (لاتىن تىلىندەگى «جەر ءتاجى» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى) — اتموسفەرانىڭ ەڭ سىرتقى قاباتىنداعى سۋتەگى اتومدارىنان تۇزىلەتىن قابىق. ول عارىش كەڭىستىگىنە وتە الىس قاشىقتىققا دەيىن سوزىلادى.
سونىمەن قاتار بۇل جارقىراعان گازدى ۋاقىت وتە كەلە تۇراقتى تۇردە باقىلاۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل عالىمدارعا گەوكورونانىڭ وزگەرىسىن ديناميكادا زەرتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قازىرگى تاڭدا Carruthers Geocorona Observatory جەردەن شامامەن 1,6 ميلليون شاقىرىم قاشىقتىقتاعى ارنايى وربيتاعا باعىت الىپ بارا جاتىر. كۇتىلگەندەي، وبسەرۆاتوريا ناۋرىز ايىندا نەگىزگى عىلىمي ميسسياسىن باستايدى. جەتىلدىرىلگەن ءتۇسىرۋ ادىستەرىنىڭ ارقاسىندا ول عارىشتىق زەرتتەۋلەر سالاسىنداعى جاڭا عىلىمي جاڭالىقتارعا جول اشادى.
ايتا كەتەيىك، NASA ايدا ادام باسقاراتىن ميسسيانى ىسكە قوسپاق.