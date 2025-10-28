NASA ءوز دەرەكقورىنان جەرگە جاقىنداپ كەلە جاتقان استەرويد تۋرالى اقپاراتتى ءوشىردى
استانا. KAZINFORM - رەسەيدىڭ ورتالىعىندا جارقىراعان بوليد تۋرالى حاباردان كەيىن كوپ ۇزاماي، NASA مالىمەتتەر بازاسىنان جانە ەۋروپالىق عارىش اگەنتتىگىنىڭ اينالارىنان 2025 US6 استەرويدىنىڭ تراەكتورياسى مەن سيپاتتامالارى تۋرالى اقپارات جوعالىپ كەتتى.
بۇل تۋرالى رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ ع ز ي كۇن استرونومياسى زەرتحاناسى حابارلادى.
NASA بۇرىن جالپىعا قولجەتىمدى بولعان 2025 US6 استەرويدى تۋرالى دەرەككە شەكتەۋ قويدى. ونىڭ وربيتاسى مەن پارامەترلەرى تۋرالى اقپارات Earth Close Encounter دەرەكقورىنان جانە Jet Propulsion Laboratory (JPL) كاتالوگىنان جويىلعان.
28 -قازان كۇنى تاڭعا دەيىن 2025 US6 تۋرالى اقپارات جالپىعا قولجەتىمدى بولدى. بۇگىن ديامەترى ەكى مەترگە جۋىق اسپان دەنەسى جەردەن شامامەن 150000 شاقىرىم قاشىقتىقتا وتەدى دەپ بولجانعان.
دەرەكتەر NASA سايتىندا عانا ەمەس، ەۋروپالىق عارىش اگەنتتىگىنىڭ اينا سايتتارىندا دا جوق. نىسان تۋرالى اقپاراتى بار بەتتىڭ كوشىرمەسى ءبىر كۇن بۇرىن جاڭارتىلعان ياندەكس كەشىندە ساقتالعان، ءبىراق ودان كەيىنگى سىلتەمەلەر اشىلمايدى.
قازىر 2025 US6 استەرويدى رەسەيدىڭ ورتالىعىنداعى قازىرگى بوليدتى باقىلاۋمەن بايلانىستى ىقتيمال نىسان رەتىندە قاراستىرىلىپ جاتىر. ونىڭ كاتالوگتان جويىلۋ سەبەپتەرى ازىرگە بەلگىسىز.
