NASA عارىشكەرلەرى عارىشقا ۇشتى
استانا. قازاقپارات - NASA نىڭ امەريكالىق عارىشكەرلەرى دجەسسيكا مەير مەن انيل مەنون حالىقارالىق عارىش ستانتسياسىنىڭ سىرتىندا عارىشقا ۇشتى.
دجەسسيكا مەير مەن انيل مەنون 6 ساعات 27 مينۋتقا سوزىلعان عارىشقا شىعۋ كەزىندە بارلىق نەگىزگى تاپسىرمالاردى، سونىڭ ىشىندە ەلەكتر قۋاتىن دايىنداۋدى ورىندادى. وتكىزىلگەن جۇمىستار وربيتالىق زەرتحانانى قوسىمشا ەلەكتر قۋاتىمەن قامتاماسىز ەتەتىن، ماڭىزدى جۇيەلەردى قولدايتىن جانە حالىقارالىق عارىش ستانتسياسىنىڭ قاۋىپسىز جانە باقىلاناتىن وربيتالىق اينالىمىن جەڭىلدەتەتىن جىلجىمالى كۇن باتارەيالارىن ورناتۋعا نەگىز جاسايدى.
بۇل عارىش ستانتسياسىن قۇراستىرۋ، تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ جانە جاڭارتۋ باعدارلاماسىنىڭ بولىگى رەتىندە جۇرگىزىلگەن 281-عارىشقا شىعۋ بولدى.
انيل مەنون ءۇشىن بۇل العاشقى عارىشقا شىعۋى بولسا، دجەسسيكا مەيردىڭ وسىمەن التىنشى رەت ۇشتى.
وسىعان دەيىن NASA وربيتاعا العاشقى روبوتىن ۇشىرعانىن حابارلادىق.