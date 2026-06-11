NASA ايدى ەندى سىرتىنان زەرتتەيتىن جاڭا ميسسياسىنىڭ ەكيپاج قۇرامىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - NASA 2027 -جىلى فلوريدا شتاتىنداعى كەننەدي عارىش ورتالىعىنان جەر وربيتاسىنا اتتاناتىن «Artemis III» ميسسياسىنىڭ ەكيپاج قۇرامىن تانىستىردى.
ەكسپەديتسياعا ۇشقىش لۋكا پارميتانو، ميسسيا ماماندارى اندرە دۋگلاس پەن فرەنك رۋبيو، سونداي-اق ەكيپاج كومانديرى رەندي برەسنيك قاتىسادى.
NASA مالىمەتىنشە، ءۇشىنشى ميسسيا اياسىندا ايعا قونۋ قاراستىرىلماعانىمەن، ۇشۋ بارىسىندا جينالعان دەرەكتەر اي باعدارلاماسىنىڭ كەلەسى كەزەڭىنە دايىندىق ءۇشىن پايدالانىلادى.
ا ق ش عارىش اگەنتتىگى ادامداردى اي بەتىنە 2028-جىلى قايتا جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. جوسپار بويىنشا استروناۆتار وندا شامامەن ءبىر اپتا بولادى.
«Artemis III» ميسسياسىنىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى - SpaceX جانە Blue Origin كومپانيالارى ازىرلەگەن تەحنولوگيالار مەن جابدىقتاردى پايدالانا وتىرىپ، قونۋ مودۋلدەرىنىڭ پروتوتيپتەرىمەن ءتۇيىسۋ جۇيەسىن سىناقتان وتكىزۋ، سونداي- اق جاڭا سكافاندرلاردى تەكسەرۋ.
شامامەن ەكى اپتاعا سوزىلاتىن ميسسيا اياقتالعاننان كەيىن ەكيپاج تىنىق مۇحيتىنا قونادى.
ءساۋىر ايىندا استروناۆتار ايدى باسقارىلاتىن رەجيمدە اينالىپ ۇشقان «Artemis II» ميسسياسىنان ايىرماشىلىعى، بۇل جولى ەكيپاج تەك ەر ادامداردان تۇرادى.
برەسنيك، رۋبيو جانە دۋگلاس - NASA استروناۆتارى، ال پارميتانو ەۋروپا عارىش اگەنتتىگى اتىنان قاتىسادى.
ميسسيا كومانديرى برەسنيك عارىشتا 149,5 تاۋلىك بولعان، رۋبيونىڭ عارىشتاعى جالپى ۋاقىتى شامامەن 371 كۇندى قۇرايدى، پارميتانو عارىشتا ەكى مارتە بولىپ، وندا 366 كۇن ۋاقىتىن وتكىزگەن، ال دۋگلاس ءۇشىن بۇل العاشقى عارىش ساپارى بولماق.
ايتا كەتەيىك، جۋىردا Blue Origin زىمىرانى سىناق كەزىندە جارىلىپ، NASA نىڭ اي باعدارلاماسىنا قاۋىپ تونگەن ەدى.