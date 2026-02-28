NASA ايعا قونۋدى 2028-جىلعا شەگەردى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق NASA عارىش اگەنتتىگى ارتەميدا اي باعدارلاماسىنىڭ كەستەسىن وزگەرتتى. عارىشكەرلەردىڭ اي بەتىنە العاشقى قونۋى 2028-جىلعا دەيىن شەگەرىلدى، دەپ حابارلايدى NASA.
وسى ۋاقىتقا دەيىن اگەنتتىك سىناق ۇشۋلارىنا جانە نەگىزگى تەحنولوگيالاردى ازىرلەۋگە نازار اۋدارادى.
بۇل تۋرالى كەننەدي عارىش ورتالىعىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا جاريالاندى. وندا ارتەميدا II ءنىڭ جاقىن ارادا ۇشىرىلۋىنا دايىندىق تۋرالى ايتىلدى. 25-اقپاندا Orion عارىش كەمەسى بار SLS اسا اۋىر زىمىرانى جوعارعى ساتىداعى گەليي بەرۋ جۇيەسىندەگى اقاۋلاردى جويۋ ءۇشىن قۇراستىرۋ عيماراتىنا ورالدى. جوندەۋدەن كەيىن زىمىران 39ۆ ۇشىرۋ الاڭىنا قايتارىلادى. ءساۋىر ايىندا 4 استروناۆتپەن ايعا ۇشۋ جوسپارلانعان.
جاڭارتىلعان جوسپارعا سايكەس، باستاپقىدا 2027-جىلى ايعا قونۋعا جوسپارلانعان «ارتەميدا III» ميسسياسى ەندى جەر ماڭىنداعى وربيتادا جۇزەگە اسىرىلادى. ەكيپاج SpaceX جانە Blue Origin كومپانيالارىنىڭ كوممەرتسيالىق اي قوندىرۋ مودۋلدەرىمەن ءتۇيىسۋ جۇرگىزەدى. سونىمەن قاتار تىرشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ، بايلانىس جانە قوزعالتقىش جۇيەلەرى تەكسەرىلىپ، اشىق عارىشتا جۇمىس ىستەۋگە ارنالعان جاڭا سكافاندرلار سىناقتان وتەدى. ايعا قونۋ ەندى 2028-جىلى جوسپارلانعان «ارتەميدا IV» ميسسياسىنا اۋىستىرىلدى.
اگەنتتىك باسشىلىعى ارالىق موديفيكاتسيالاردان باس تارتىپ، بارلىق ۇشۋلار ءۇشىن 1-بلوك نۇسقاسىندا SLS زىمىرانىنىڭ جانە Orion عارىش اپپاراتىنىڭ نەگىزگى كونفيگۋراتسياسىن ساقتاپ قالۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
- ءبىز بۇرىن ۇشقان جولمەن ۇشۋىمىز كەرەك. بۇكىل ۇشۋ تىزبەگى مۇمكىندىكتەردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جيناقتاۋى كەرەك، ءاربىر قادام ءبىزدى قاجەتسىز تاۋەكەل جاساماي قونۋعا جاقىنداتادى، - دەپ تۇسىندىرەدى NASA اكىمشىسىنىڭ ورىنباسارى اميت كشاتريا.
اگەنتتىك اكىمشىسى دجارەد ايزەكمان عارىشتا حالىقارالىق باسەكەلەستىكتىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى شەشىمدەر قابىلدانىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ باستى گەوساياسي قارسىلاسىمىزدان باسەكەلەستىك كۇن سايىن ارتىپ كەلەدى. ءبىز جىلدامىراق ءجۇرىپ، كىدىرىستەردى جويىپ، ماقساتىمىزعا جەتۋىمىز كەرەك، - دەدى دجارەد ايزەكمان.
سونىمەن بىرگە، NASA ءوزىنىڭ ينجەنەرلىك قۇزىرەتتەرىن كۇشەيتىپ، ءوز ۋچاسكەلەرىندە مەردىگەرلەرمەن بىرلەسكەن جۇمىس فورماتىن كەڭەيتۋدى كوزدەپ وتىر.
بۇعان دەيىن NASA Artemis 2-اي ميسسياسىن كەيىنگە شەگەرگەنىن مالىمدەدى.
ايتا كەتەيىك، NASA ميسسيانىڭ كەيىنگە قالدىرىلۋىنا سەبەپكەر بولعان عارىشكەردىڭ ەسىمىن جاريالادى.