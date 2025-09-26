ق ز
    10:50, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ناسا ايعا قاۋىپ توندىرەتىن استەرويدقا يادرولىق سوققى بەرمەكشى

    استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق عالىمدار توبى، سونىڭ ىشىندە NASA ماماندارى 7 جىلدان كەيىن ايمەن سوقتىعىسۋى مۇمكىن 2024 YR4 استەرويدىن جويۋ ءۇشىن يادرولىق قارۋ قولدانۋدى ۇسىندى، دەپ حابارلايدى Report.

    NASA айға қауіп төндіретін астероидқа ядролық соққы беру мүмкіндігін қарастырып жатыр
    Фото: Report

    2024 YR4 استەرويدى 2024 -جىلى تابىلدى. باستاپقىدا ونىڭ جەرگە سوعۋ ىقتيمالدىعى شامامەن %3 دەپ ەسەپتەلدى. كەيىن بۇل قاۋىپ جوققا شىعارىلدى. دەگەنمەن، عالىمدار 2032 -جىلدىڭ اياعىندا ايعا اسەر ەتۋى شامامەن %4 ەكەنىن ەسكەرتەدى.

    - عالىمدار 2024 YR4 ايمەن سوقتىعىسۋىنىڭ الدىن الۋدىڭ ەكى نۇسقاسىن ۇسىندى. ءبىرىنشىسى - استەرويدتىڭ وربيتاسىن وزگەرتۋ بولسا، ەكىنشىسى - يادرولىق قارۋمەن اسپان دەنەسىن جويۋ. سوڭعى نۇسقا ءۇشىن ءبىر مەگاتوننالىق يادرولىق بومبا جەتكىلىكتى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    كوماندا استەرويد تۋرالى تۇپكىلىكتى شەشىمدى 2028 -جىلدىڭ سوڭىندا، ول جەرگە جاقىنداعاننان كەيىن ۇسىنادى.

    بۇعان دەيىن NASA ادامداردى مارسقا قاشان جىبەرەتىنىن مالىمدەدى.

