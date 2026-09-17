NASA ايدا ەڭ ءىرى جاڭا كراتەردى انىقتادى
استانا. kazinform – ا ق ش-تىڭ NASA عارىش اگەنتتىگى ايدىڭ بەتىندە كۇن جۇيەسىندە جاقىندا پايدا بولعان ەڭ ءىرى كراتەردى انىقتادى، دەپ حابارلايدى ريا نوۆوستي.
اگەنتتىك كراتەردى 2025 -جىلى Lunar Reconnaissance Orbiter عارىش اپپاراتى تۇسىرگەن سۋرەتتەر ارقىلى انىقتاعان.
- قولدانىستاعى مودەلدەرگە سايكەس، بۇل - كۇن جۇيەسىندە انىقتالعان كەيىنگى كەزەڭدە پايدا بولعان سوققى كراتەرلەرىنىڭ ىشىندەگى ەڭ ءىرىسى. مۇنداي وقيعا شامامەن 132 جىلدا ءبىر رەت بولادى،-دەپ جازىلعان Science Advances ماقالاسىندا.
NASA مالىمەتىنشە، 2024-جىلدىڭ كوكتەمىندە ايدىڭ بەتىنە كولەمى 3-6 قاباتتى عيماراتتاي بولاتىن استەرويد نەمەسە كومەتا سوعىلعان. سوققىدان ديامەترى 222 مەتر، تەرەڭدىگى شامامەن 42 مەتر بولاتىن كراتەر پايدا بولعان.
عارىش اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، جاڭا كراتەرگە عالىم توماس ماكگەتچيننىڭ قۇرمەتىنە McGetchin اتاۋى بەرىلگەن.
بۇعان دەيىن NASA بيىل ايعا ءۇش پيلوتسىز ميسسيا جوسپارلاپ وتىرعانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.