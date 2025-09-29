ناسا اقپاندا عارىشكەرلەردى ادامزات تاريحىنداعى ەڭ الىس ساپارعا اتتاندىرادى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق عارىش اگەنتتىگى NASA «ارتەميدا-2» (Artemis II) ميسسياسىن 2026 -جىلعى اقپان ايىندا ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇل سوڭعى 50 جىلدا العاش رەت ادامداردىڭ ايعا سونشالىق جاقىن ۇشۋى جانە جەردەن وسىنشالىقتى الىسقا اتتانۋى بولماق، دەپ حابارلايدى BBC.
NASA بۇعان دەيىن ميسسيانىڭ ۇشىرىلۋىن 2026 -جىلعى ساۋىردەن كەشىكتىرمەيمىز دەپ مالىمدەگەن ەدى، الايدا قازىر ءتورت استروناۆت ون كۇندىك ساپارعا اقپان ايىندا اتتانادى دەپ بولجانىپ وتىر.
«ارتەميدا-2» ميسسياسى «ارتەميدا» باعدارلاماسى اياسىنداعى ەكىنشى ۇشىرۋ بولماق.
باعدارلامانىڭ باستى ماقساتى - استروناۆتاردى اي بەتىنە قوندىرۋ جانە ۋاقىت وتە كەلە وندا ۇزاق مەرزىمدى قاتىسۋدى قامتاماسىز ەتۋ.
NASA اكىمشىسىنىڭ كومەكشىسى مىندەتىن اتقارۋشى لاكيشا حوكينس بۇل ادامزاتتىڭ عارىشتى يگەرۋىندەگى ماڭىزدى كەزەڭ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«ءبىز تاريحتىڭ كۋاگەرى بولىپ وتىرمىز. ۇشىرۋ تەرەزەسى 5-اقپاندا اشىلۋى مۇمكىن، ءبىراق ەڭ باستىسى - قاۋىپسىزدىك ەكەنىن باسا ايتقىم كەلەدى»، - دەدى ول باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
- گرەگوري ريد ۋايزمەن - كوماندير؛
- ۆيكتور گلوۆەر - ۇشقىش؛
- كريستينا كۋك - ميسسيا مۇشەسى؛
- دجەرەمي حانسەن - ميسسيا مۇشەسى.
بۇل ەكيپاج ادامزات تاريحىنداعى ەڭ الىس عارىش ساپارىن جۇزەگە اسىراتىن العاشقى توپ بولادى.
ايتا كەتەيىك، ءۇندىستان عارىشقا ادام ءتارىزدى روبوت جىبەرەدى.